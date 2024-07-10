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«Ник и Майк»: Лукашенко пришлось прервать свой больничный

  • 10.07.2024, 11:32
  • 2,600
«Ник и Майк»: Лукашенко пришлось прервать свой больничный

Транзитный аргумент снова в игре.

На этот раз практически встали грузовые перевозки в Козловичах, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». И ведь действительно, можно закрыть, а можно просто более тщательно досматривать, о чем мы тоже не раз писали на канале. Заодно контрабанду достанут.

Лукашенко пришлось прервать свой отпуск-больничный. Проблемы не рассасываются, а усугубляются. Поссориться со всеми соседями, а также Китаем, — очень плохая идея.

Затягивать с выполнением четких условий по деэскалации ситуации — сделать ситуацию лишь хуже. Нужно понимать, что сейчас «на столе» все варианты, в том числе железный занавес. Торговля с режимом и транзит хоть и важны, но не так, как комплексная безопасность.

Суета в стиле «нужно делать хоть что-то» или «тянуть время» — в этот раз только ухудшает ситуацию. Поле для маневра сужается.

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