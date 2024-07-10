«Ник и Майк»: Лукашенко пришлось прервать свой больничный 10.07.2024, 11:32

2,600

Транзитный аргумент снова в игре.

На этот раз практически встали грузовые перевозки в Козловичах, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». И ведь действительно, можно закрыть, а можно просто более тщательно досматривать, о чем мы тоже не раз писали на канале. Заодно контрабанду достанут.

Лукашенко пришлось прервать свой отпуск-больничный. Проблемы не рассасываются, а усугубляются. Поссориться со всеми соседями, а также Китаем, — очень плохая идея.

Затягивать с выполнением четких условий по деэскалации ситуации — сделать ситуацию лишь хуже. Нужно понимать, что сейчас «на столе» все варианты, в том числе железный занавес. Торговля с режимом и транзит хоть и важны, но не так, как комплексная безопасность.

Суета в стиле «нужно делать хоть что-то» или «тянуть время» — в этот раз только ухудшает ситуацию. Поле для маневра сужается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com