Бойцы ВСУ прорвались из окружения, в котором находились 70 суток 10.07.2024, 11:35

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иллюстративное фото

Их спасли дроны.

Украинские защитники провели более двух месяцев в полном окружении, отбиваясь от бесконечных волн российских штурмовиков.

Невероятной историей бойцов 225-й отдельной штурмовой бригады и 223-го батальона морской пехоты поделился у себя в соцсетях журналист Юрий Бутусов.

По его словам, из-за перерезания противником всех логистических путей, военнослужащим ВСУ пришлось 70 суток удерживать свои позиции с минимальным снабжением и без возможности провести ротацию.

И тут на помощь заблокированным украинским героям пришли операторы беспилотников, которые начали доставлять им БК и продовольствие по воздуху.

«Пока мы пытались освободить путь, бойцы держали круговую оборону, круглосуточно отражая атаки оккупантов. Единственный путь снабжения — дроны, которыми мы доставляли боекомплект, еду и воду», — рассказал Бутусов.

Несмотря на ранение и постоянное давление со стороны врага, бойцы сумели удержать позицию, после чего их при первой же возможности вывели на ротацию.

«Позиция наша, путь разблокирован. Посмотрите на настоящих героев, они среди нас, делают тяжелую работу каждый день», — отметил журналист.

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