В Беларуси прекратит работу часть карточек
- 10.07.2024, 11:50
Важные изменения.
Банки сообщили, какие карточки больше не будут продлять, анонсировали перемены в системе мгновенных платежей, рассказали о времени перебоев в работе сервисов, информировали о закрытии определенных счетов, пишет сайт banki24.by.
В Банке ВТБ (Беларусь) рассказали, что с 18 июля вводится автоматическое продление виртуальных платежных карт, срок действия которых истекает в июле или позднее. Ими можно будет пользоваться в привычном режиме при условии совершения операций за последние полгода. При необходимости до окончания основного срока карту можно дистанционно перевыпустить.
Кроме виртуальных, банк продолжит автоматически продлевать все пластиковые карты с истекшим после февраля 2022 года сроком действия за рядом исключений. В список карточных продуктов, к которым не применяются условия автоматического продления срока действия, вошли:
«Отличник», «Портмоне», «Черепаха», «Платежные карточки» и «Форсаж» (по продуктам, открытие счетов по которым прекращено с 20.03.2019);
тарифный план «Привилегия», тарифный план «Привилегия Лайт» (с годовым сервисным обслуживанием счета);
«Платежная карточка» (открытые в рамках акции «Золотой вкладчик» за период с 12.02.2019 по 31.03.2019).
Белгазпромбанк сообщил, что в связи с проведением технических работ 10 июля с 6:00 до 08:30 возможны кратковременные перебои в работе:
услуги «Интернет-банк» и «Интернет-банк бизнес»;
мобильных приложений BGPB-mobile и BGPB Business.
Альфа-Банк информировал юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о том, что 15 июля им будут закрыты банковские счета, которые удовлетворяют одному из следующих критериев:
отсутствие денежных средств на банковском счете в течение 6 месяцев с момента последнего перечисления денежных средств с него на основании платежной инструкции клиента;
отсутствие в течение 6 месяцев операций по банковскому счету при условии, что остаток денежных средств на банковском счете на момент закрытия составляет одну базовую величину, установленную законодательством (в эквиваленте по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте), и менее на дату закрытия банковского счета.
Сбер Банк сообщил, что с 1 августа будет действовать новая редакция общих условий банковского обслуживания физических лиц. В новую редакцию общих условий по информации банка внесены следующие изменения:
карточки, эмитированные банком, подлежат уничтожению в случаях, когда Карточка была изъята или забыта в устройстве самообслуживания, в пункте выдачи наличных денежных средств, в организации торговли (сервиса) — Приложение 3 и Приложение 6 к общим условиям банковского обслуживания.
Беларусбанк поведал, что с 19 июля вносит изменения в правила проведения платежей с использованием системы мгновенных платежей. Они коснулись увеличения размера переводов — одной операции и максимальной суммы в сутки.
Изменениями предусмотрено увеличение лимитов:
максимальная сумма одного мгновенного платежа составит 300 рублей (ранее — 150 рублей);
максимальное количество операций мгновенных платежей за одни календарные сутки составит 5 операций на сумму, не превышающую 1000 рублей (ранее — 500 рублей).
Система мгновенных платежей — это система денежных переводов, которая позволяет физическим лицам осуществлять денежные переводы в банки Беларуси и России. Для осуществления перевода достаточно знать номер телефона и название банка получателя.
Цептер Банк предупредил клиентов о действиях мошенников, которые используют социальные сети для продажи несуществующих товаров.
Основные признаки мошенников согласно информации банка:
предлагают товары по очень низким ценам;
требуют предоплату или полную оплату товара перед отправкой;
предлагают заказ через личные сообщения;
используют ненастоящие фотографии товаров или описания;
не предоставляют информацию о себе и своем бизнесе;
не отвечают на вопросы и сообщения.
Банк советует быть осторожными и внимательными при общении с такими продавцами, чтобы не стать жертвой обмана. Также банк рекомендует немедленно прекратить общение и обратиться в службу поддержки социальной сети.
Приорбанк сообщил, что с 10 на 11 июля запланированы технические работы, которые затронут некоторые сервисы этого банка:
с 23:30 10 июля по 00:30 11 июля будет недоступно оформление кредитных заявок в мобильном приложении и интернет-банке для физических лиц;
с 00:30 по 01:30 11 июля будут недоступны операции в мобильном приложении и интернет-банке для физических лиц, а также sms-оповещения по транзакциям по карточкам;
с 01:30 до 02:30 11 июля возможны перерывы в работе контакт-центра.