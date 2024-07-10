В Беларуси прекратит работу часть карточек 10.07.2024, 11:50

Важные изменения.

Банки сообщили, какие карточки больше не будут продлять, анонсировали перемены в системе мгновенных платежей, рассказали о времени перебоев в работе сервисов, информировали о закрытии определенных счетов, пишет сайт banki24.by.

В Банке ВТБ (Беларусь) рассказали, что с 18 июля вводится автоматическое продление виртуальных платежных карт, срок действия которых истекает в июле или позднее. Ими можно будет пользоваться в привычном режиме при условии совершения операций за последние полгода. При необходимости до окончания основного срока карту можно дистанционно перевыпустить.

Кроме виртуальных, банк продолжит автоматически продлевать все пластиковые карты с истекшим после февраля 2022 года сроком действия за рядом исключений. В список карточных продуктов, к которым не применяются условия автоматического продления срока действия, вошли:

«Отличник», «Портмоне», «Черепаха», «Платежные карточки» и «Форсаж» (по продуктам, открытие счетов по которым прекращено с 20.03.2019);

тарифный план «Привилегия», тарифный план «Привилегия Лайт» (с годовым сервисным обслуживанием счета);

«Платежная карточка» (открытые в рамках акции «Золотой вкладчик» за период с 12.02.2019 по 31.03.2019).

Белгазпромбанк сообщил, что в связи с проведением технических работ 10 июля с 6:00 до 08:30 возможны кратковременные перебои в работе:

услуги «Интернет-банк» и «Интернет-банк бизнес»;

мобильных приложений BGPB-mobile и BGPB Business.

Альфа-Банк информировал юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о том, что 15 июля им будут закрыты банковские счета, которые удовлетворяют одному из следующих критериев:

отсутствие денежных средств на банковском счете в течение 6 месяцев с момента последнего перечисления денежных средств с него на основании платежной инструкции клиента;

отсутствие в течение 6 месяцев операций по банковскому счету при условии, что остаток денежных средств на банковском счете на момент закрытия составляет одну базовую величину, установленную законодательством (в эквиваленте по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте), и менее на дату закрытия банковского счета.

Сбер Банк сообщил, что с 1 августа будет действовать новая редакция общих условий банковского обслуживания физических лиц. В новую редакцию общих условий по информации банка внесены следующие изменения:

карточки, эмитированные банком, подлежат уничтожению в случаях, когда Карточка была изъята или забыта в устройстве самообслуживания, в пункте выдачи наличных денежных средств, в организации торговли (сервиса) — Приложение 3 и Приложение 6 к общим условиям банковского обслуживания.

Беларусбанк поведал, что с 19 июля вносит изменения в правила проведения платежей с использованием системы мгновенных платежей. Они коснулись увеличения размера переводов — одной операции и максимальной суммы в сутки.

Изменениями предусмотрено увеличение лимитов:

максимальная сумма одного мгновенного платежа составит 300 рублей (ранее — 150 рублей);

максимальное количество операций мгновенных платежей за одни календарные сутки составит 5 операций на сумму, не превышающую 1000 рублей (ранее — 500 рублей).

Система мгновенных платежей — это система денежных переводов, которая позволяет физическим лицам осуществлять денежные переводы в банки Беларуси и России. Для осуществления перевода достаточно знать номер телефона и название банка получателя.

Цептер Банк предупредил клиентов о действиях мошенников, которые используют социальные сети для продажи несуществующих товаров.

Основные признаки мошенников согласно информации банка:

предлагают товары по очень низким ценам;

требуют предоплату или полную оплату товара перед отправкой;

предлагают заказ через личные сообщения;

используют ненастоящие фотографии товаров или описания;

не предоставляют информацию о себе и своем бизнесе;

не отвечают на вопросы и сообщения.

Банк советует быть осторожными и внимательными при общении с такими продавцами, чтобы не стать жертвой обмана. Также банк рекомендует немедленно прекратить общение и обратиться в службу поддержки социальной сети.

Приорбанк сообщил, что с 10 на 11 июля запланированы технические работы, которые затронут некоторые сервисы этого банка:

с 23:30 10 июля по 00:30 11 июля будет недоступно оформление кредитных заявок в мобильном приложении и интернет-банке для физических лиц;

с 00:30 по 01:30 11 июля будут недоступны операции в мобильном приложении и интернет-банке для физических лиц, а также sms-оповещения по транзакциям по карточкам;

с 01:30 до 02:30 11 июля возможны перерывы в работе контакт-центра.

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