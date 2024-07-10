«Тут можно пить, курить и даже завести кота» 10.07.2024, 11:53

Как живут белорусские студенты в общежитиях Варшавы, Минска и Вильнюса.

Сайт CityDog.io решил сравнить условия жизни в общежитиях Варшавы, Минска и Вильнюса и узнать, где же лучше. Спойлер: не везде страшно, а некоторые условия и вовсе похожи на отельные.

Саша (23): «Здесь практически на все смотрят сквозь пальцы»

— Живу в общежитии в Варшаве уже три учебных года, летом обычно уезжаю на каникулы в другой город. Плачу 520 злотых в месяц (примерно 125 долларов), что очень даже привлекательно, учитывая, что снять квартиру в Варшаве стоит раз в шесть дороже.

В Варшаве процесс распределения мест в общагах организован без привязки к факультетам. Студенты подают заявки, указывая приоритетные варианты общежитий, и получают места в зависимости от наличия свободных мест. В случае отсутствия свободных мест в предпочитаемом общежитии рассматривается следующий по приоритету вариант. Основным критерием заселения является оплата проживания, после чего студенту и дают место.

Общага у нас блочного типа: комнаты отдельно, а кухня и туалет с кабинками общие, на этаже. Есть блоки на одну персональную комнату, есть на три комнаты, где две одноместные и одна двухместная. Я живу в двухместной.

Состояние мебели сильно варьируется от блока к блоку, но мне повезло — у меня все достаточно приличное. Кроме того, «рукастые» родители прикрутили дополнительные полки, на которые мы смогли поставить электроплиту на две конфорки. Поэтому общую кухню мы с соседом не посещаем вообще.

Еще в блоке смогли поставить б/у стиралку, скинувшись на нее. Не знаю, насколько это законно. Первое время мы переживали, что администрация может ее забрать и выселить нас. Затем поняли, что никому до нашей техники нет дела.

В комнате у нас с соседом две кровати, пара полок, два рабочих стола и один чайный столик.

Корпус достаточно старый, ремонт был лет двадцать назад. Слышал, кто-то сказал, что атмосфера здесь похожа на психбольницу. Я, в принципе, разделяю это мнение. Помню, как только заехал туда, подумал: «Да, это именно то, что и называют словом «общага». Из смешного — в комнате буквально не было кровати для меня. Потом ее мне выдали, но первое впечатление на тот момент уже сложилось.

Общие зоны: ТВ-зал, тренажерка, зал с бильярдом и теннисным столом, а еще внутренний сквер для тусовок

В общаге есть ТВ-зал, он же по совместительству ивент-зал. Недавно мы там собирались смотреть чемпионат Европы. Можно взять ключ и самому посмотреть что-то с друзьями или поиграть. Ивенты обычно проходят на праздники и представляют собой несуразные банкеты с соками и печеньками. Сам там никогда не был, но видел фотки: выглядело спорно.

Тренажерный зал у нас суровый, как в старину: скамейки, гантели, блины, стойки для приседаний с грифом. Современных тренажеров нет. Есть зал с теннисным столом и бильярдом, на последнем даже соревнования проводят. Еще, говорят, хотят организовать тихую комнату для учебы.

Один из плюсов моей общаги — внутренний дворик-скверик. На него у меня выходят окна, чему я безумно рад. Все же приятнее смотреть на зелень, чем на дорогу. Хотя иногда бывает шумно. Как-то в середине июня там организовали фестиваль-концерт. Днем было шумно, но к двенадцати все закончилось. В этом сквере стоит простенький мангал, на котором можно что-то пожарить. К распитию алкоголя там относятся спокойно.

Про безопасность и правила: «В будний день в общежитие может попасть любой, кто хоть немного похож на студента»

Несмотря на то что войти в общагу можно только по студенческим билетам, в будний день в общежитие может попасть любой, кто выглядит как студент. На входе — только вахтерша и камеры.

Любой житель может войти в здание и выйти из него в любое время, и это огромный плюс. В Беларуси, насколько я знаю, есть комендантский час.

Чувствую себя здесь достаточно безопасно: мы даже дверь в блок никогда не закрываем. Правда, у соседа как-то пропадали трусы с сушилки в общем коридоре. До сих пор не знаем, кому они понадобились.

Еще за порядком в общаге следит студенческий союз, который выбирается самими студентами раз в год. Через студсоюз нужно оформлять разрешение, чтобы оставить гостей на ночь. Еще они пару раз за все три года проверяли чистоту комнаты и блока. По сути, к ним можно обратиться по любому вопросу. Например, сейчас у нас идет модернизация системы отопления, и через студсовет мы добились остановки шумных работ во время сессии.

Правила поведения в общаге тоже есть. Однако я не знаю, насколько строго все их соблюдают. Первые полтора года проживания в общежитии можно было курить на лестничной клетке после 16.00, когда персонал уходил. На втором году студенческий союз решил прекратить эту практику: постепенно начали убирать самодельные пепельницы и просить не курить. С тех пор я хожу на балкон, который находится в трех минутах ходьбы. Курить на балконе де-юре тоже нельзя, но всем все равно: пока в коридоре не воняет, всем нормально.

Недавно я узнал, что одна студентка держит в комнате кота. Не знаю, как она это организовала, но, судя по всему, никто не против. Официально для установки интернет-роутеров тоже нужно разрешение, но всем это не важно. Употребление алкоголя также разрешено.

По факту, твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Пока ты не мешаешь другим, на почти все смотрят сквозь пальцы.

Ксюша (21): «Общаги достаются только тем, у кого средний балл выше 9»

— Сейчас я перехожу на пятый курс универа. Все время своей учебы я прожила в общежитии. В первый год обучения заселение в общежитие гарантировано для всех первокурсников. На тот момент стоимость проживания составляла около 20 рублей, а в этом году она уже возросла до 32.

Ситуация меняется после первого курса. Заселение больше не гарантируется и зависит от нескольких факторов: средний балл успеваемости (обычно он должен быть выше 9) и участие в универских ивентах. Сначала заселяют льготников и сотрудников БГУ, затем членов студенческого совета и студенческого союза, и лишь после этого студенты с высоким средним баллом могут претендовать на место.

Впрочем, даже высокий средний балл не всегда является гарантией заселения. Например, на втором курсе мне и моей соседке пришлось снимать квартиру почти два с половиной месяца, пока нас не заселили в общежитие в ноябре. Тогда для нас просто не нашлось мест.

Также летняя работа в университете может значительно повысить шансы на быстрое заселение. На четвертом курсе благодаря работе в БГУ меня заселили сразу, и проблем не возникло. Хотя не всем моим знакомым так повезло: некоторые из них, отработав лето, все равно сталкивались с отказами и бюрократическими задержками, но, к счастью, их вопросы тоже в итоге решались положительно.

В целом система распределения мест в общежитиях БГУ сложная и многоуровневая. Каждое общежитие имеет свою стоимость проживания, и она может варьироваться в зависимости от условий и расположения.

Про условия проживания: «В комнатах, рассчитанных на трех человек, живут вчетвером»

Сейчас я живу в общежитии блочного типа. Здесь общий коридор и кухня, а блоки включают в себя маленький коридор, ванную и туалет. В коридоре обычно стоит холодильник, шкафчик для обуви и вешалки. В ванной — умывальник, зеркало, змеевик и стандартный туалет.

Каждый блок состоит из двух комнат. На первом курсе в комнате обычно живут по четыре человека, то есть восемь человек на блок. Комнаты обставлены четырьмя кроватями, хотя изначально пространство было рассчитано на трех человек. Помимо этого, в каждой комнате есть два стола и три навесные полки.

На старших курсах условия немного отличаются. Например, на втором курсе я жила в комнате, рассчитанной на трех человек, и в блоке было всего шесть человек. Еще в общежитии есть большие комнаты, рассчитанные на пять-восемь человек: это два совмещенных блока.

До этого я жила в общаге квартирного типа. Это, по сути, мини-квартиры, рассчитанные на шесть человек. В нашем блоке была одна комната на двух человек и одна большая комната на четырех человек. Эта большая комната была значительно просторнее, примерно в два-три раза больше, чем стандартная комната в блочном общежитии.

Общие зоны: комнаты для дней рождения и отдельные спортзалы для парней и девушек

В обоих общежитиях есть разные зоны отдыха и специализированные комнаты. Например, комнаты «именинника» — большие комнаты с объединенными столами и стульями, которые можно арендовать для празднования дней рождения или других ивентов. Танцевальные залы — просторные помещения с зеркалами, пуфиками и ковриками для йоги.

Спортивные залы разделены на мужские и женские. Оба вида оснащены ковриками для йоги, обручами и зеркалами. Можно ходить в любой, но в мужском зале также имеются некоторые тренажеры и гири. Есть еще комнаты для самоподготовки. Там стоят столы, как в школьном классе, и все. Заниматься там можно в любое время.

Доступ к специальным комнатам в разных общежитиях организован по-разному. В одной из общаг, чтобы получить ключ от комнат, нужно было спуститься на вахту, оставить пропуск и записаться в журнале, указав свои данные и время пребывания. В другой общаге ситуация была аналогичной, но комнаты для самоподготовки были всегда открытыми, что делало их более доступными.

Из-за таких правил иногда возникают проблемы с доступом к помещениям. Ответственные за ключи люди не всегда выполняют свои обязанности, что может привести к тому, что нужная комната будет закрыта. Например, если хочется попасть в тренажерный зал, а он закрыт, можно попытаться связаться с ответственным за ключ. Однако, бывает, человек просто не реагирует на просьбы открыть комнату. Тогда попасть туда невозможно.

О безопасности и правилах в общагах: «Вахтеры — на входе, на этажах — так называемые опера или студенты, которые тоже отвечают за порядок»

В общежитиях до сих пор сохраняется система с комендантами и вахтерами. Воспитатели иногда проверяют этажи, но обычно их присутствие не слишком заметно. Исключением может быть первый курс, где коменданты чаще заходят в комнаты, чтобы убедиться, что все в порядке.

Вход в общежитие стандартный: нужно показать пропуск. Шуметь и пить алкоголь в общежитиях нельзя. В случае нарушения правил администрация может составить акт или, если повезет, просто попросить нарушителей успокоиться.

Есть еще «опера» — студенты, которые тоже отвечают за порядок общагах. Они могут сидеть на входе в общежитие и смотреть пропуска. Также в их обязанности входит мониторинг комнат ночью: у них есть какое-то время ночью, когда они ходят по коридорам и смотрят, чтобы никто не шумел.

Кроме комендантов и «оперов», в общежитиях также работает жилищно-бытовая комиссия (ЖБК). Она отвечает за чистоту блоков и комнат, а также за соблюдение гигиены. В большинстве случаев люди там адекватные, но иногда встречаются те, кто слишком придирается к мелочам. Например, могут сделать замечание за несколько песчинок на полу после дождя или старые разводы, которые невозможно убрать полностью.

Насчет ощущения безопасности мне сложно говорить. Трудно чувствовать себя как дома, если в любой момент к тебе могут зайти с проверкой. А это стало обычным делом, особенно в этом году. За первые полгода у нас было целых пять проверок разных уровней: президентские, министерские и другие. Каждый раз требовалось привести все в идеальный порядок. К счастью, комнату и блок можно закрыть на ключ, тогда проверяющие обычно не заходят. Но, если им действительно нужно, они найдут способ попасть в комнату.

Правила в общежитии предусматривают определенные ограничения. Общежитие закрывается с полуночи до 6.00. Если причина опоздания веская, например поздний поезд или работа, никаких последствий не будет. Но если ты вернулся просто так в три часа ночи, то все зависит от вахтера: могут составить акт.

Правила использования техники также строгие. Запрещено иметь в комнате любые электроприборы, кроме светильника. На этаже есть одна микроволновка и три электрические плиты на общей кухне. Но большинство студентов нарушают это правило и хранят в комнатах чайники и удлинители, без которых сложно обойтись. Однако при проверках все эти устройства прячут.

Состояние техники на кухне оставляет желать лучшего. Плиты старые, и не все нагревательные элементы работают. Иногда из 12 плиток работает только шесть, поэтому большинство студентов предпочитает пользоваться своими чайниками. Обычно их достают только по необходимости и не держат на виду.

Еще одно важное правило — запрет на алкоголь. Проносить и распивать его в общежитии строго запрещено. Это правило контролируется, и за его нарушение могут быть серьезные последствия, вплоть до выселения.

О традициях и ивентах: «Раньше бегали голыми по полю недалеко от общаг»

В моих общежитиях каких-то особых традиций я не замечала. Каждый год фотографируют первокурсников и выпускников и их фотографии вывешивают в общежитии. Это единственное, что приходит на ум.

Были соревнования по готовке между всеми общагами. Однако у меня это было только на первом курсе, а больше таких ивентов я не видела или просто не знала о них.

Про одну из общаг слышала о традиции Дня красного кирпича. Насколько я знаю, его суть заключалась в том, чтобы пробежать по голым по полю рядом с общагой. Сейчас, конечно, уже так не бегают голыми по полю, но о традиции все еще помнят.

В целом мне нравится жить в общежитии: у меня есть свое место в Минске не за все деньги мира, да и вокруг постоянно интересные люди.

Однако, конечно, у общаги есть свои минусы. Самый главный — это отсутствие постоянного места жительства. Когда летом уезжаешь в родной город и возвращаешься, тебя могут не заселить в прежнее общежитие. Тебя могут заселить в другое общежитие, в другую комнату с новыми соседями. Иногда при доселении тебя могут заселить в единственное свободное место, независимо от твоих предпочтений. Пока что мне везло, но в будущем такое может случиться. Эта система раздражает.

Артур (23): «Ощущение крепостного права»

— Я учусь на первом курсе по специальности «право» и живу в общежитии Вильнюса с середины сентября прошлого года. Плачу я за него 220 евро в месяц.

Наше общежитие — бывший отель, который просто переоборудовали, добавив кровати в комнаты. Например, в моей комнате три кровати, но сейчас я живу только с одним соседом. В больших комнатах, разделенных на две секции, может жить до шести человек. Выход в коридор там всего один.

Условия в общежитии, конечно, не такие, как в собственной квартире в Беларуси. Особенно тяжело привыкнуть к отсутствию личного пространства, ведь одна комната делится на троих.

Радовало наличие коворкингов в коридоре, туалета с ванной в комнате и лифтов. Однако последние отключили в октябре, сославшись на большие убытки. Теперь, если кто-то приезжает из поездки, сумки на верхние этажи нужно тащить вручную. Это неудобно и сложно, поэтому девушки часто просят парней помочь, ибо котомки тяжелые. Людей с инвалидностью не видел, но более-менее для них приспособлен первый этаж, хотя сомневаюсь, что на коляске реально преодолеть турникет на входе.

В нашу комнату пока никто не хочет заселиться, поэтому живем с соседом вдвоем. Договориться о покупке холодильника и совместной уборке не получилось, так что обходимся без холодильника и убираем только иногда. При заселении комната выглядела неплохо, но потом вылезла черная плесень.

На все общежитие есть две кухни. Однако их вполне хватает на всех. Сам я в последнее время питаюсь в «Икее», иногда хожу в супермаркеты рядом с общежитием, пиццерию и «Макдональдс».

Безопасность: «Предполагаю, что турникеты поставили после того, как в общагу зашел «барыга»

На ресепшене 24/7 дежурит сотрудник, а на входе стоит турникет, который, по моему мнению, совсем не создает ощущения безопасности. Слышал, что какой-то барыга заходил; видимо, поэтому и поставили турникет.

Что касается внутреннего распорядка, то, на мой взгляд, он бредовый. Например, согласно договору, администрация общежития имеет право войти в комнату в любое время суток. Это отнимает мое право на личное пространство.

В целом здесь комфортные условия проживания. Хотелось бы уволить старосту и переписать договор аренды с правилами проживания, чтобы в них не закреплялись положения крепостного права. А еще было бы неплохо, если бы в комнате жил только один человек, но это уже из разряда фантастики.

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