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Британия разрешила Украине бить своими ракетами вглубь территории России

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  • 10.07.2024, 12:00
  • 3,450
Британия разрешила Украине бить своими ракетами вглубь территории России

ВСУ используют британские ракеты Storm Shadow.

Новоназначенный премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что Украина может использовать ракеты Storm Shadow для удара по России, приводит его слова Bloomberg.

По словам Стармера, Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России. Он также подтвердил, что будет продолжать политику предыдущего правительства Великобритании об использовании оружия большой дальности в российско-украинской войне.

Премьер Британии добавил, что эти ракеты должны применяться в соответствии с международным гуманитарным правом в оборонных целях.

«Но именно Украина должна решить, как их использовать в этих оборонных целях», – отметил Стармер.

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