Андрей Санников: Белорусы были против Лукашенко еще в 90-е 7 10.07.2024, 12:22

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Андрей Санников

Диктатора поддерживало меньшинство.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников развеял миф о популярности Лукашенко до 2020 года.

В комментарии для «Голоса Америки» оппозиционный политик рассказал, что диктатор не пользовался популярностью у белорусских избирателей уже в 2001 году. «Еще в 90-е мне показывали закрытые данные опросов КГБ, где поддержка Лукашенко в среднем по стране была 30%, а в Минске только 20%. Когда-то дешевые энергоносители из России позволяли Лукашенко жить достаточно безбедно, и он не грабил народ так нагло, как это делает сегодня. Соблюдалось некоторое равновесие – его не любили, но и не протестовали против его правления. А начиная с 2008 года, когда Беларусь оказалась на грани дефолта, уже не было никакой поддержки, поэтому приходилось применять силу каждый раз, когда были народные выступления», — свидетельствует Андрей Санников.

Сегодня, по его оценке, внутри страны поддержки режима Лукашенко нет, она удерживается только насилием. «Ситуация страшная – каждый день аресты, суды. С другой стороны, это показатель того животного страха, когда необходимы жертвы для того, чтобы убедить себя самого в том, что контролируешь ситуацию. Лукашенко контролирует только отморозков-силовиков», — подчеркнул Санников.

По его мнению, одним из важных условий падения режима самопровозглашенного президента Республики Беларусь, будет победа Украины в войне с Россией. «Большинство белорусов на стороне Украины, хотя открыто выражать эту поддержку является преступлением. И вообще на Украину завязана развязка многих проблем в регионе и это будет определяющим событием. Может вспыхнуть и Беларусь, потому что сегодня режим нагло и самоуверенно вмешивается в жизнь людей, даже своих приближенных», — развивает мысль собеседник «Голоса Америки».

Кроме того, до сих пор по всей стране идут аресты не только остающихся в Беларуси оппозиционеров, но и тех, кого власти заподозрят хоть в малейшей нелояльности. И эта тенденция касается даже силовиков, их семей, друзей и близких. «Под таким гнетом репрессий долго народ не сможет существовать, все может взорваться, а повод может быть любой. Лукашенко полностью подчинен Путину и сегодня продолжает прорабатываться план участия частей лукашенковской армии на территории Украины вместе с российской армией. Это тоже может быть поводом для взрыва в регионе – Беларуси и даже в России. Динамика процессов достаточно активная и какие-то решения неизбежно будут», — считает Андрей Санников.

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