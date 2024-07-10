Госдума единогласно утвердила крупнейшее с начала века повышение налогов для россиян 9 10.07.2024, 12:24

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Приняты поправки в Налоговый кодекс РФ.

Крупнейшая в XXI веке налоговая реформа, с помощью которой российские власти планируют пополнить бюджет на 17 триллионов рублей в ближайшие 6 лет, вышла на финишную прямую.

В среду, 10 июля, Государственная дума утвердила в третьем, окончательном чтении единогласно утвердила проект поправок в Налоговый кодекс, в рамках которых с 2025 года в РФ начнет действовать прогрессивная шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также будут повышен налог на прибыль бизнеса.

В рамках реформы, которую запустил президент Владимир Путин, обещая «справедливость» в распределении налогового бремени, предельная ставка НДФЛ для граждан вырастет до 22% — столько будут платить зарабатывающие больше 50 млн рублей в год.

Для людей с доходами для людей с доходами от 2,4 до 5 млн рублей в год (от 200 тысяч рублей в месяц) НДФЛ увеличится до 15%. Также вводятся ставки 18% (заработок от 5 млн рублей в год) и 20% (от 20 млн рублей).

Эти изменения коснутся всех, кроме «участников специальной военной операции», говорится в пояснительной записке к закону. Кроме того, от дополнительных сборов освободят бедные многодетные семьи. Те, у кого больше двух детей, а среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимума (19935 рублей в месяц), будут платить 7% вместо стандартных 13%.

В результате 2025 году бюджетная система получит от НДФЛ дополнительно 533 млрд рублей, а до 2030 года — 3,1 триллиона, оценивает Минфин. На начальном этапе новые налоговые ставки затронут лишь 3,2% работающего населения, успокаивает ведомство. Это примерно 2 млн граждан, но численность армии условно «богатых» будет расти, по мере того как инфляция «раздувает» зарплаты.

Еще 11,1 триллиона рублей за ближайшие 6 лет в казну дополнительно заплатит бизнес. С 2025 года в России повышается ставка налога на прибыль — с 20% до 25%. Кроме того, увеличиваются налоги для малых предпринимателей: компании с доходом от 60 млн рублей в год обяжут платить НДС, а планку упрощенной системы налогообложения (УСН) поднимут с 265 до 400 млн рублей. Это добавит в казну еще 2,6 трлн рублей к 2030 году, согласно оценкам Минфина.

Почти все дополнительные деньги заберет себе федеральный бюджет, которому нужно оплачивать растущий счет за войну с Украиной, который к концу третьего года вторжения достигнет почти 20 трлн рублей.

Бюджеты регионов, для которых НДФЛ является ключевым источником доходов, обеспечивая каждый третий рубль налоговых поступлений, продолжат получать его лишь по 13%. Все, что выше этой планки, будет забирать себе Москва, следует из закона, принятого Думой.

Тот же принцип будет действовать для налога на прибыль, который сейчас распределяется в пропорции 85% и 15% (для федеральной и региональной казны соответственно). Субъектам оставят нынешние 17%, а Москва будет получать не 3%, а 8%. Впрочем, после 2030 года регионам добавят процент: в федеральный бюджет будет зачисляться 7%.

Как итог: повышение налогов поможет Путину «финансировать его войну в Украине», отмечает Александр Исакова, главный экономист по России Bloomberg Economics. В этом году федеральный бюджет потратит на оборону рекордные 10,8 трлн рублей, а доля военных расходов в казне — почти 30% — станет беспрецедентной со времен СССР.

В основе налогового законодательства должна лежать справедливость, заявил после принятия закона спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что повышение налогов поможет «развитию экономики» и стабилизации налоговой системы.

«Богатые должны платить больше, экономика — развиваться, налоговая система должна быть стабильна», — сказал Володин.

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