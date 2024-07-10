Белорусские власти превратились в лудоманов 1 10.07.2024, 12:30

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Фото: bymedia

Режим мобилизует любые ресурсы, лишь бы продержаться хотя бы до следующего дня.

Республиканский бюджет Беларуси в прошлом году сложился с профицитом. Как это удалось властям — в экспресс-комментарии «Салідарнасці» объяснил аналитик проекта «Кошт урада».

Как следует из отчета об исполнении республиканского бюджета, доходы превысили расходы на 1,56 млрд рублей.

Налоговые доходы в прошлом году оказались на 5,7 млрд выше, чем было запланировано, в том числе за счет перевыполненного на 13% плана по штрафам.

Правительство сэкономило на здравоохранении, образовании, социальной политике — пенсионерах, безработных и семьях с детьми.

— Работа белорусской экономики в настоящий момент — это любопытное зрелище, — комментирует в интервью «Салідарнасці» аналитик проекта «Кошт урада». — За фасадом кажущегося благополучия скрываются нарастающие проблемы. Европейские санкции на словах делают экономику только сильнее, но в реальности внешний торговый баланс ухудшается с угрожающей скоростью.

Кадровый голод становится все острее, но репрессии против бизнеса и общества не прекращаются. Экономический рост превышает прогнозы, однако власти стараются урезать расходы где только возможно.

Несмотря на видимость стабильности, нарастают признаки отчаянной нужды государства в финансах. Программы льготного кредитования жилья сворачиваются, меры поддержки здравоохранения и образования сокращаются. Пенсии и зарплаты хоть и растут, но темпы их роста оставляют Беларусь позади большинства стран ЕАЭС.

Следуя логике «хорошо пристегнутому пациенту наркоз не нужен», власти усиливают давление на бизнес и общество: увеличиваются налоги, штрафы, поборы за нелояльность в 2020 году.

Все указывает на то, что государство мобилизует любые ресурсы, лишь бы продержаться хотя бы до следующего дня. Деньги не пахнут.

При этом Россия уже не спешит щедро поддерживать инициативы союзника. Поэтому приходится изыскивать все более изощренные модели сотрудничества.

Имитация импортозамещения и кооперации с упором на гигантские проекты — вторая АЭС, развитие северных портов, белорусский самолет. Любые проекты — только дайте денег. Результаты обязательно будут потом, но деньги нужны уже сейчас.

Действия властей все больше напоминают азартного игрока, который, проигрывая, делает все более крупные ставки в надежде однажды отыграться. Такая тактика, как легко догадаться, срабатывает крайне редко.

Поступая по этой логике, государство обрекает страну на серьезные экономические проблемы в будущем. Это фактически жизнь взаймы у будущих поколений беларусов. Но кто из чиновников об этом задумывается?

Сокращение социальной поддержки и инвестиций в инфраструктуру пока может не быть заметным, но в обозримой перспективе это приведет к негативным последствиям. Недоинвестирование в инфраструктуру — к техногенным авариям, снижение затрат на медицину — к ухудшению здоровья населения, экономия на образовании — к снижению конкурентоспособности белорусской экономики.

Отложенный эффект негативных последствий создает опасную иллюзию, что можно бесконечно накачивать экономику деньгами, не платить по долгам и экономить на социальной сфере. Чем дольше власти пребывают в этой иллюзии, тем выше шанс, что негативные эффекты наступят одновременно и разрушительно.

Складывается впечатление, что вся надежда высшей бюрократии сосредоточена на том, что, несмотря на понимание неизбежности негативных последствий, они произойдут не в их смену. А после уже можно будет обвинить новую генерацию управленцев: «При нас такого не было».

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