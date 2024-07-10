Зеленский: Путин «что-то пьет»10
- 10.07.2024, 12:31
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Президент Украины признался, в какие моменты хочет ликвидировать главу РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по «Охматдету» в Киеве и рассказал о моментах, в которые хочется убить лидера РФ Владимира Путина. Об этом известно из записи общения в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне 10 июля.
«Для меня это, знаете, всегда для всех, кажется, это очень чувствительно. Я отец, я президент, я человек. И это очень-очень сложно — терять людей, это очень сложно — терять детей. И вы видите этих людей, родителей, когда дети их умирают. В этот момент вы хотите убить Путина. И это все из нас хотят этого, очень сильно», — поделился политик.
В такие моменты ему кажется, что Путин «что-то пьет» и не думает. Зеленский предположил, что президенту РФ безразлично то, что происходит в Украине.
«В чем трагедия? Что это не была атака на военный объект или что-то подобное или что-то было нехорошо с ракетой. Нет, ракета точно на госпиталь летела! И это не впервые», — подчеркнул украинский лидер.
Он добавил, что обстрел 8 июля был сигналом накануне саммита НАТО. По его словам, Путин показал миру, что он будет действовать именно таким образом.