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Экс-политзаключенный исполнил мечту девочки из Бобруйска

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  • 10.07.2024, 12:41
  • 2,398
Экс-политзаключенный исполнил мечту девочки из Бобруйска

Трогательная история.

В Бобруйске девочка играла на скрипке, чтобы насобирать на велосипед. Андрей Белявский — владелец магазина велосипедов. Он узнал об истории Лизы и приехал к ней на улицу с подарком.

Счастью девочки не было предела.

Андрей Белявский — не только владелец магазина, но и известный блогер.

Его задержали 25 апреля 2022 года. Он приехал в магазин с сыном, только зашел в помещение, как залетели ОМОН и милиция в штатском.

@free_graduate_2024 Одиннадцатилетняя девочка играет на скрипке на улицах Бобруйска, чтобы заработать на велосипед #фабрикадобрыхдел #велоспортмастер #у_меня_вопрос ♬ оригинальный звук - Андрей.

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