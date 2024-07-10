Экс-политзаключенный исполнил мечту девочки из Бобруйска

Экс-политзаключенный исполнил мечту девочки из Бобруйска2
- 10.07.2024, 12:41
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Трогательная история.
В Бобруйске девочка играла на скрипке, чтобы насобирать на велосипед. Андрей Белявский — владелец магазина велосипедов. Он узнал об истории Лизы и приехал к ней на улицу с подарком.
Счастью девочки не было предела.
Андрей Белявский — не только владелец магазина, но и известный блогер.
Его задержали 25 апреля 2022 года. Он приехал в магазин с сыном, только зашел в помещение, как залетели ОМОН и милиция в штатском.
@free_graduate_2024 Одиннадцатилетняя девочка играет на скрипке на улицах Бобруйска, чтобы заработать на велосипед #фабрикадобрыхдел #велоспортмастер #у_меня_вопрос ♬ оригинальный звук - Андрей.