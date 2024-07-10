Заявление Аллы Пугачевой всполошило российских чиновников 10 10.07.2024, 12:42

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Пришлось отвечать Захаровой.

Российская певица Алла Пугачева посвятила пост в Instagram ракетному удару оккупантов по самой большой в Украине детской больнице «Охматдет».

«БОГ терпелив, но всему есть ПРЕДЕЛ», — написала она в Instagram, опубликовав фото раненых в больнице. У российских властей началась истерика.

Зампред комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев призвал признать Пугачеву «иноагентом» и лишить певицу имущества в России за «дискредитацию» российской армии.

«Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду», — сказал Журавлев «РИА Новости».

Заявление Пугачевой настолько всполошило российские власти, что пришлось отвечать и представителю МИД РФ Марии Захаровой.

«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется - не Тимошка, видит немножко», — нервно отреагировала Захарова.

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