Subaru только что представила самый быстрый и мощный WRX 10.07.2024, 12:48

Авто отличается полностью карбоновым кузовом, который значительно снижает его вес.

Subaru только что представила самый быстрый и мощный WRX. Этот автомобиль отличается полностью карбоновым кузовом, который значительно снижает его вес. Subaru заявляет, что это самый быстрый и мощный гоночный WRX, когда-либо созданный Subaru Motorsports USA.

Главной особенностью Project Midnight является его 2,0-литровый оппозитный четырехцилиндровый двигатель, пишет Motor 1.

Этот турбированный двигатель, разработанный командой ралли-кросса компании, способен выдавать 670 лошадиных сил. Двигатель развивает обороты до 9500 об/мин, передавая мощность на все четыре колеса. Благодаря легкому шасси, автомобиль весит всего 1119 кг, что примерно на 450 кг легче серийного WRX.

Карбоновый кузов оснащен различными аэродинамическими усовершенствованиями, включая крылышки на передней панели, массивный передний спойлер и расширенные колесные арки, придающие автомобилю агрессивный вид. Заднее крыло — это модифицированная версия используемого на раллийном автомобиле Subaru USA. Project Midnight оборудован специальной подвеской, настроенной для асфальта, и 18-дюймовыми колесами со сликами для максимального сцепления.

Project Midnight напоминает Subaru Gymkhana 2020 года с Трэвисом Пастраной, но эта машина не предназначена для прыжков в воздухе. За рулем автомобиля будет чемпион по ралли-кроссу и бывший гонщик F1 Скотт Спид. Subaru планирует испытать Project Midnight на холме в Гудвуде и установить новые рекорды в ближайшие месяцы.

«Subaru Motorsports USA и команда Vermont SportsCar создали настоящего зверя, — сказал Спид. — При вождении автомобиля очевидно, что у него есть корни из ралли-кросса, но более широкие шины, колея и геометрия придают ему совершенно уникальные ощущения и невероятное сцепление. Идеальная машина для вождения; наполовину RX, наполовину спорткар — настоящее удовольствие от вождения».

Официальный дебют Project Midnight состоится 11 июля на Фестивале скорости в Гудвуде.

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