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Курсанту МВД грозит до 25 лет колонии за «измену государству»

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  • 10.07.2024, 13:05
  • 2,172
Курсанту МВД грозит до 25 лет колонии за «измену государству»
Илья Нарышкин
Фото: «Беларусь-2»

Суд начнется 22 июля в Гродно.

Илье Нарышкину 21 год. Родом он из Слонима, но часть детства провел в Гродно, пишет nashaniva.com.

Отец Ильи — украинец, родился в Кривом Роге. Он еще в советское время окончил авиационное училище, но работал инженером-механиком в разных странах. С матерью парня они очень давно не живут вместе.

За высшим образованием Илья пошел в академию Министерства внутренних дел. Сейчас он должен был бы закончить третий курс уголовно-исполнительного факультета.

Известно, что во время учебы он жил активной жизнью — выступал на различных конкурсах и даже участвовал в интеллектуальной игре от телеканала «Беларусь-2», которая называется «Башня». Последние публичные данные о нем датируются мартом 2023-го.

Данные Ильи Нарышкина появились в расписании судов. А выяснить его личность удалось благодаря Digital intelligence team и базам «Киберпартизан».

Суд над парнем начинается 22 июля в Гродненском областном суде. Его обвиняют по двум статьям — «измена государству лицом, на которое распространяется статус военнослужащего» (ч. 2 ст. 365 УК) и «участие в войне на территории другого государства, вербовка или подготовка лиц к такому участию» (ч. 1 ст. 361-3 УК).

По последней чаще всего судили людей, которые выражали намерение поехать воевать на стороне Украины, выражали онлайн или оффлайн. Некоторые из этих людей переписывались с фейковыми ботами Полка Калиновского, созданными лукашенковскими спецслужбами.

Судить Нарышкина будет Юрий Казакевич — судья, который более десяти лет выносит политические приговоры. Правда, до 2020-го это были административные дела.

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