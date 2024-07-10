«В субботу будет еще жарче» 10.07.2024, 13:12

Синоптики рассказали, где в Беларуси «холодный фронт» принесет «хорошие ливни».

Специалисты, знающие о погоде все и даже больше, предупредили: начало недели в Беларуси было хоть и теплым, но не жарким. По-настоящему знойное пекло вот-вот готовится нанести удар: начиная с четверга, по словам синоптиков, «циркуляция немного изменится» и на юго-запад Республики пойдет «действительно жаркий воздух». Ожидается, что в этих регионах столбик термометра поднимется до +35°C или «даже немного выше».

Специалисты тематического канала о погоде Nadvorie отметили, что в четверг вечером, 11 июля, к западным границам подойдет «размытый холодный фронт», а в пятницу днем по северо-западу Республики можно ожидать «хороших ливней с грозами». При этом температура в светлое время суток «несколько снизится» до +27..+30°С. А вот на юго-восточной половине Беларуси жаркая погода в пятницу сохранится: температура воздуха достигнет отметки +33..+35°С. Вместе с тем синоптики предупредили: «В субботу будет еще хуже».

По данным Белгидромета, в четверг, 11 июля, ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Минимальная температура ночью будет колебаться в пределах от +14°С до +16°С, а днем — от +30°С до +32°С. При этом синоптики подчеркнули: в четверг ожидается особенно жаркая погода.

В пятницу, 12 июля, на территории страны будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, а утром и днем на большей части Беларуси возможны кратковременные дожди. При этом в некоторых районах прогремят грозы. В темное время суток температура составит +14..+21°С, а днем от +25°С по северо-западу до +36°С по югу страны.

В субботу, 13 июля, синоптики Белгидромета пообещали белорусам «влияние очень теплых неустойчивых воздушных масс», которые надвигаются с юга Европы. Местами по стране в этот день пройдут кратковременные дожди и грозы, возможен туман. Ночью столбик термометра поднимется максимум до отметки +22°С, а в светлое время суток нас ждет от +29°С по северу до +37°С по югу страны.

Судя по предварительным прогнозам синоптиков, столь аномальная погода в Беларуси продлится недолго — уже в понедельник, 15 июля, температура «опустится до приемлемых +28..+32°С».

Как пережить аномальную жару?

Самый главный совет на жаркие деньки — пить побольше воды, чтобы пополнить запасы жидкости в организме, стремительно ее теряющем в жару.

Кроме того, эксперты в один голос рекомендуют не выходить на солнце в пиковые часы его активности — с 13:00 до 16:00. Лучше всего в это время оставаться в помещении с кондиционером, а если вам все же нужно выйти на улицу, обязательно надевать головной убор, а одежду выбирать из натуральных тканей.

Специалисты также рекомендуют уменьшить физическую нагрузку в жаркие дни. Абсолютно все работники в Беларуси при температуре свыше +28°С могут рассчитывать на дополнительные перерывы в 5-10 минут.

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