Белоруска пять лет собирала монеты в трехлитровую банку

Белоруска пять лет собирала монеты в трехлитровую банку12
- 10.07.2024, 13:31
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Считать накопленное пришлось 40 минут.
Белоруска пять лет собирала только рублевые и двухрублевые монеты в трехлитровую банку. Наконец пришло время подсчитать капитал. Видео об этом она опубликовала в TikTok.
Перед подсчетом банку взвесили — оказалось, она весит 12 килограмм. Подсчеты заняли 40 минут.
В итоге выяснилось, что за пять лет она насобирала 3022 рубля.
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