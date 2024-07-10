Белоруска пять лет собирала монеты в трехлитровую банку 12 10.07.2024, 13:31

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Считать накопленное пришлось 40 минут.

Белоруска пять лет собирала только рублевые и двухрублевые монеты в трехлитровую банку. Наконец пришло время подсчитать капитал. Видео об этом она опубликовала в TikTok.

Перед подсчетом банку взвесили — оказалось, она весит 12 килограмм. Подсчеты заняли 40 минут.

В итоге выяснилось, что за пять лет она насобирала 3022 рубля.

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