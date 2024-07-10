«Путину придется объявить новую мобилизацию»1
- 10.07.2024, 13:33
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В НАТО заявили о нехватке у России солдат и оружия.
Несмотря на то, что за время войны Россия в разы увеличила производство боеприпасов и продолжает набирать в армию до 30 тысяч человек в месяц, для организации крупного наступления в Украине ей не хватает ни того, ни другого. Если Москва хочет переломить ситуацию на фронте, огромные потери в живой силе и технике придется компенсировать за счет мобилизации и закупки дополнительных вооружений в других странах, заявил высокопоставленный представитель НАТО.
Вооруженным силам Украины удалось остановить российские войска менее чем через неделю после их вторжения 10 мая в Харьковскую область. С тех пор под Волчанском наступающие продвинулись примерно на 200 метров. В Донбассе попытки захватить имеющий стратегическое значение Часов Яр длятся уже несколько месяцев. О каких-либо подвижках на Херсонском направлении давно ничего не слышно.
«Недоукомплектованным, неопытным подразделениям приказывают двигаться вперед, чтобы достичь нереалистичных целей», – сказал журналистам представитель НАТО на саммите альянса (цитата по Reuters). Он добавил:
Чтобы организовать настоящую наступательную операцию, России, по нашему мнению, придется обеспечить из [других] стран значительные поставки боеприпасов помимо тех, что она уже получает из Ирана и Северной Кореи. И Путину придется объявить новую масштабную мобилизацию.
Хотя украинские войска тоже несут большие потери, они значительно укрепили свои оборонительные позиции, считают в НАТО, ситуация у ВСУ «улучшается день ото дня». Правда, и здесь для масштабного наступления пока не хватает сил: на то, чтобы увеличить запасы боеприпасов и численность армии, «уйдет какое-то время», сказал представитель альянса.