закрыть
10 июля 2024, среда, 14:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Путину придется объявить новую мобилизацию»

1
  • 10.07.2024, 13:33
  • 3,808
«Путину придется объявить новую мобилизацию»

В НАТО заявили о нехватке у России солдат и оружия.

Несмотря на то, что за время войны Россия в разы увеличила производство боеприпасов и продолжает набирать в армию до 30 тысяч человек в месяц, для организации крупного наступления в Украине ей не хватает ни того, ни другого. Если Москва хочет переломить ситуацию на фронте, огромные потери в живой силе и технике придется компенсировать за счет мобилизации и закупки дополнительных вооружений в других странах, заявил высокопоставленный представитель НАТО.

Вооруженным силам Украины удалось остановить российские войска менее чем через неделю после их вторжения 10 мая в Харьковскую область. С тех пор под Волчанском наступающие продвинулись примерно на 200 метров. В Донбассе попытки захватить имеющий стратегическое значение Часов Яр длятся уже несколько месяцев. О каких-либо подвижках на Херсонском направлении давно ничего не слышно.

«Недоукомплектованным, неопытным подразделениям приказывают двигаться вперед, чтобы достичь нереалистичных целей», – сказал журналистам представитель НАТО на саммите альянса (цитата по Reuters). Он добавил:

Чтобы организовать настоящую наступательную операцию, России, по нашему мнению, придется обеспечить из [других] стран значительные поставки боеприпасов помимо тех, что она уже получает из Ирана и Северной Кореи. И Путину придется объявить новую масштабную мобилизацию.

Хотя украинские войска тоже несут большие потери, они значительно укрепили свои оборонительные позиции, считают в НАТО, ситуация у ВСУ «улучшается день ото дня». Правда, и здесь для масштабного наступления пока не хватает сил: на то, чтобы увеличить запасы боеприпасов и численность армии, «уйдет какое-то время», сказал представитель альянса.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох