«Путину придется объявить новую мобилизацию» 1 10.07.2024, 13:33

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В НАТО заявили о нехватке у России солдат и оружия.

Несмотря на то, что за время войны Россия в разы увеличила производство боеприпасов и продолжает набирать в армию до 30 тысяч человек в месяц, для организации крупного наступления в Украине ей не хватает ни того, ни другого. Если Москва хочет переломить ситуацию на фронте, огромные потери в живой силе и технике придется компенсировать за счет мобилизации и закупки дополнительных вооружений в других странах, заявил высокопоставленный представитель НАТО.

Вооруженным силам Украины удалось остановить российские войска менее чем через неделю после их вторжения 10 мая в Харьковскую область. С тех пор под Волчанском наступающие продвинулись примерно на 200 метров. В Донбассе попытки захватить имеющий стратегическое значение Часов Яр длятся уже несколько месяцев. О каких-либо подвижках на Херсонском направлении давно ничего не слышно.

«Недоукомплектованным, неопытным подразделениям приказывают двигаться вперед, чтобы достичь нереалистичных целей», – сказал журналистам представитель НАТО на саммите альянса (цитата по Reuters). Он добавил:

Чтобы организовать настоящую наступательную операцию, России, по нашему мнению, придется обеспечить из [других] стран значительные поставки боеприпасов помимо тех, что она уже получает из Ирана и Северной Кореи. И Путину придется объявить новую масштабную мобилизацию.

Хотя украинские войска тоже несут большие потери, они значительно укрепили свои оборонительные позиции, считают в НАТО, ситуация у ВСУ «улучшается день ото дня». Правда, и здесь для масштабного наступления пока не хватает сил: на то, чтобы увеличить запасы боеприпасов и численность армии, «уйдет какое-то время», сказал представитель альянса.

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