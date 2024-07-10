Снесло цистерны и склады: спутник показал последствия ударов по Крыму и Волгограду 1 10.07.2024, 13:37

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От российских объектов остались мелкие обломки.

Украинские дроны полностью уничтожили здание склада на территории оккупированного Крыма и цистерны с горючим, расположенные в Волгоградской области. Удары были нанесены 1 июля и 9 июля — местное население жаловалось на дым и пожар. О результатах атаки беспилотников на военные базы РФ рассказали в Telegram-канале «Радио Свобода».

Журналисты издания опубликовали две серии спутниковых фото, сделанных над местностью, где ударили БПЛА ВСУ. Первая серия показывает последствия прилетов на нефтебазу в городе Калач-на-Дону, которую российское МЧС тушило двое суток. Первое фото — нефтебаза, снятая 5 июля. На двух площадках можно насчитать семь больших цистерн и четыре меньших (при большом увеличении Google maps). На фото, сделанном 9 июля, можно заметить черные столбы дыма в точках прилета. В заметке указывается, что удар был действительно точным и повредил семь цистерн.

Другая серия фото — атака дронов на военный объект ВС РФ на мысе Фиолент в оккупированном Крыму. На фото, сделанном 11 апреля, — склады посреди поля. На фото, сделанном 1 июля — полностью уничтожены сооружения, от которых остались мелкие обломки.

OSINT-аналитики группы «Киберборошно» установили координаты прилетов. В Калач-на-Дону — прилеты в точки 48.67841, 43.53408 и 48.67841, 43.53408 (расстояние между ними — около 160 м).

Чтобы достать по целям, украинские дроны должны были преодолеть около 500 км до Волгограда и 300 км — до Фиолента. В первом случае они летели над оккупированными территориями и над территорией РФ, и их не остановили никакие российские средства ПВО.

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