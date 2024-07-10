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У дальнобойщика нашли настоящий клад из монет Третьего Рейха

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  • 10.07.2024, 13:48
  • 3,904
У дальнобойщика нашли настоящий клад из монет Третьего Рейха

На 45 тысяч рублей.

При проведении таможенного контроля прибывшей из Литвы фуры таможенники обнаружили в кабине около 60 серебряных монет разного достоинства и 540 монет нацистской Германии достоинством две рейхсмарки 1937-1939 годов выпуска, сообщает Таможенный комитет.

Перемещал их 30-летний водитель, гражданин Беларуси, заявивший должностным лицам в пункте пропуска «Каменный Лог», что не везет товаров, подлежащих декларированию.

Стоимость монет оценена в 45 тысяч рублей. Гражданин заплатил около 5 тысяч рублей штрафа в соответствии с ч. 4 ст.15.5 КоАП.

Как сообщает Таможенный комитет, в «связи с попыткой перемещения монет с изображением фашистской свастики в действиях водителя усматриваются признаки преступления по ст. 341-1 УК Республики Беларусь «пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики».

Материалы дела переданы в Ошмянский РОВД для проверки.

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