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Япония впервые арестовала россиянина за нарушение санкций

  • 10.07.2024, 13:52
  • 3,128
Япония впервые арестовала россиянина за нарушение санкций

Стало известно, какую схему он придумал.

В Осаке полиция арестовала гражданина РФ, представителя торговой компании Astrade Андрея Сову, за экспорт гидроциклов и других товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Об этом пишет издание Nikkei.

Отмечается, что это первый в стране арест после полномасштабного вторжения в Украину за незаконный экспорт в Россию.

В феврале 2022 года правительство Японии ужесточило санкции против Российской Федерации, введя широкомасштабные торговые ограничения на импорт и экспорт продуктов и предметов, которые могут быть направлены на военные нужды.

Уточняется, что 38-летний Андрей Сова был арестован по подозрению в экспорте в Россию через Пусан (Южная Корея) гидроциклов, судовых двигателей, подержанных мотоциклов и т.д. на общую сумму около 43 миллионов иен (примерно 265 тысяч долларов) без одобрения правительства Южной Кореи.

Издание NHK уточняет, что в январе 2023 года в Россию без разрешения было незаконно перевезено один морской двигатель, четыре гидроцикла и подержанный мотоцикл.

По данным полиции, подтверждено, что товары были погружены на грузовое судно в порту района Суминоэ в Осаке и покинули порт 20 января 2023 года. Через несколько дней, в конце января, грузовое судно прибыло в Пусан, но груз так и не был разгружен и отправился в Россию. Корабль прибыл в порт Владивосток в середине февраля.

Правоохранители отмечают, что экспортированная продукция, судя по всему, была куплена компанией у японских дилеров подержанных автомобилей или продана на интернет-аукционах.

Компания Astrade, которая была основана в 2010 году, занимается продажей японских товаров напрямую в Россию, Казахстан и Беларусь.

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