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Польша преподнесла «подарок» Лукашенко

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  • Александр Фридман
  • 10.07.2024, 13:54
  • 9,166
Польша преподнесла «подарок» Лукашенко

Минск не выполнил условия Варшавы.

Лукашенко получил «подарок» к тридцатой годовщине победы на президентских выборах в 1994 году: Варшава прекратила, по утверждению властей Беларуси, пропускать грузовые транспортные средства через пограничный пункт Козловичи-Кукурыки. До последнего времени это был единственный пункт пропуска для грузоперевозок из Беларуси в Польшу.

Причина, по всей видимости, в том, что Минск не выполнил условия Варшавы (освобождение журналиста Андрея Почобута, прекращение потока нелегальных мигрантов), а освобождение тяжелобольных политзаключенных не повлияло на позицию Польши.

Александр Фридман, Telegram

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