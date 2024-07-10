Польша преподнесла «подарок» Лукашенко

Польша преподнесла «подарок» Лукашенко3
- Александр Фридман
- 10.07.2024, 13:54
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Минск не выполнил условия Варшавы.
Лукашенко получил «подарок» к тридцатой годовщине победы на президентских выборах в 1994 году: Варшава прекратила, по утверждению властей Беларуси, пропускать грузовые транспортные средства через пограничный пункт Козловичи-Кукурыки. До последнего времени это был единственный пункт пропуска для грузоперевозок из Беларуси в Польшу.
Причина, по всей видимости, в том, что Минск не выполнил условия Варшавы (освобождение журналиста Андрея Почобута, прекращение потока нелегальных мигрантов), а освобождение тяжелобольных политзаключенных не повлияло на позицию Польши.
Александр Фридман, Telegram