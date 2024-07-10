Белоруску шокировали продукты в «Копеечке»1
- 10.07.2024, 14:08
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Внешний вид ужасный, а цена «кусается».
Белоруска опубликовала в TikTok видео из магазина «Копеечка». Ее неприятно удивили гнилые и неприятные на вид продукты по немаленьким ценам.
«К вашему вниманию: какие бананы продает «Копеечка» — 5,59 за килограмм. Рассмотрим салат «Айсберг» — 6,99 за килограмм, там уже что-то пробежало», — рассказала она.
Также ее возмутил вид черешни и ее стоимость.
«Вид вообще не очень, а цена — 14,59 за килограмм», — негодует женщина.
@slivkiby
Сходили в копеечку и…♬ оригинальный звук - Slivkiby