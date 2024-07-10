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Белоруску шокировали продукты в «Копеечке»

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  • 10.07.2024, 14:08
  • 2,840
Белоруску шокировали продукты в «Копеечке»

Внешний вид ужасный, а цена «кусается».

Белоруска опубликовала в TikTok видео из магазина «Копеечка». Ее неприятно удивили гнилые и неприятные на вид продукты по немаленьким ценам.

«К вашему вниманию: какие бананы продает «Копеечка» — 5,59 за килограмм. Рассмотрим салат «Айсберг» — 6,99 за килограмм, там уже что-то пробежало», — рассказала она.

Также ее возмутил вид черешни и ее стоимость.

«Вид вообще не очень, а цена — 14,59 за килограмм», — негодует женщина.

@slivkiby

Сходили в копеечку и…

♬ оригинальный звук - Slivkiby

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