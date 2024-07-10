Белорусы не могут попасть на прием к медикам

Белорусы не могут попасть на прием к медикам2
- 10.07.2024, 14:17
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Талонов нет неделями.
Как сообщает «Флагшток», больше всего проблем у жителей Гомельщины возникает с записью к зубным фельдшерам и врачам-специалистам. Причем записаться не могут ни через регистратуру, ни через онлайн-запись.
По данным источника издания, особенно остро проблема стоит в сельской местности, где дополнительной преградой становится еще и транспортная проблема.
В частности, сообщается о проблеме в Рогачевской центральной больнице, где на ближайшую неделю нет талонов к неврологу, а также в одной из мозырских поликлиник, где люди с утра выстраиваются в живую очередь, чтобы ухватить талон к зубному врачу.