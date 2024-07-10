Белорусы не могут попасть на прием к медикам 2 10.07.2024, 14:17

1,766

Талонов нет неделями.

Как сообщает «Флагшток», больше всего проблем у жителей Гомельщины возникает с записью к зубным фельдшерам и врачам-специалистам. Причем записаться не могут ни через регистратуру, ни через онлайн-запись.

По данным источника издания, особенно остро проблема стоит в сельской местности, где дополнительной преградой становится еще и транспортная проблема.

В частности, сообщается о проблеме в Рогачевской центральной больнице, где на ближайшую неделю нет талонов к неврологу, а также в одной из мозырских поликлиник, где люди с утра выстраиваются в живую очередь, чтобы ухватить талон к зубному врачу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com