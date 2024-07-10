закрыть
10 июля 2024, среда, 14:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы не могут попасть на прием к медикам

2
  • 10.07.2024, 14:17
  • 1,766
Белорусы не могут попасть на прием к медикам

Талонов нет неделями.

Как сообщает «Флагшток», больше всего проблем у жителей Гомельщины возникает с записью к зубным фельдшерам и врачам-специалистам. Причем записаться не могут ни через регистратуру, ни через онлайн-запись.

По данным источника издания, особенно остро проблема стоит в сельской местности, где дополнительной преградой становится еще и транспортная проблема.

В частности, сообщается о проблеме в Рогачевской центральной больнице, где на ближайшую неделю нет талонов к неврологу, а также в одной из мозырских поликлиник, где люди с утра выстраиваются в живую очередь, чтобы ухватить талон к зубному врачу.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох