Соловьева внезапно прорвало
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 10.07.2024, 14:18
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Даже пропагандист начал «плеваться» правдой.
Соловьева внезапно прорвало на тему новояза в отчетах об атаках дронов по территории РФ. Прикормыш вдруг прозрел, что сложно считать «успешной» защиту регионов, когда после прилетов горят НПЗ, трансформаторы и аэродромы.
Видимо, Соловьева так взбесил вчерашний отчет об «обломках» дрона, упавших на нефтебазу в Волгоградской области. Которые на проверку оказались целым БПЛА, беспрепятственно попавшим в цель.
Это как мощно надо было налажать, чтобы даже Соловьев начал плеваться правдой?
Телеграм-канал «Русский декаданс»