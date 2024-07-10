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Соловьева внезапно прорвало

  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 10.07.2024, 14:18
  • 5,750
Соловьева внезапно прорвало
Владимир Соловьев

Даже пропагандист начал «плеваться» правдой.

Соловьева внезапно прорвало на тему новояза в отчетах об атаках дронов по территории РФ. Прикормыш вдруг прозрел, что сложно считать «успешной» защиту регионов, когда после прилетов горят НПЗ, трансформаторы и аэродромы.

Видимо, Соловьева так взбесил вчерашний отчет об «обломках» дрона, упавших на нефтебазу в Волгоградской области. Которые на проверку оказались целым БПЛА, беспрепятственно попавшим в цель.

Это как мощно надо было налажать, чтобы даже Соловьев начал плеваться правдой?

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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