Белгидромет прогнозирует рекордную в этом десятилетии жару 3 10.07.2024, 14:32

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Рекорд в нашей стране датируется августом 2010 года.

Через несколько дней в Беларуси ожидается рекордная в этом десятилетии жара, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ прогнозных и архивных данных Белгидромета.

По информации синоптиков, 10 и 11 июля максимальная температура повысится до 32 градусов, 12-го — до 36, 13-го и 14-го — до 37. Некоторые математические модели допускают и более высокие значения.

Последний раз столь высокие температуры наблюдались 1 июля 2019 года (36,4 градуса в Брагине) и 23 июня 2021 года (37,1 градуса в Октябрьском — абсолютный рекорд месяца для всей страны).

Самая высокая температура в Беларуси была зафиксирована 8 августа 2010 года в Гомеле — 38,9 градуса. Исторический максимум июля — 37,9 градуса (29 июля 1936 года в Лельчицах и 30 июля того же года в Гомеле).

Второй летний месяц этого года ожидается на 1 градус теплее нормы, сообщили представители Белгидромета на пресс-конференции 8 июля. Из семи последних июлей пять были холоднее нормы. В 2017 году средняя температура оказалась ниже средних многолетних значений на 0,9 градуса (17,5 против 18,4), в 2019-м — на 1,3 (17,1 против 18,4), в 2020-м — на 0,1 (18,3 против 18,4), в 2022-м — на 0,5 (18,4 против новой нормы 18,9), в 2023-м — на 0,3 (18,6 против 18,9).

В то же время июль 2021 года занял второе место среди самых жарких с начала инструментальных метеонаблюдений в 1881 году. Средняя температура превысила норму на 4,1 градуса и составила 22,5. Еще теплее было только в июле 2010 года (22,6).

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