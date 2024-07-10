«Все деньги уходят на топ-прикорытников» 10.07.2024, 14:49

Как выглядит бизнес по-лукашенковски.

Убыточный завод подарил бус гомельскому ОМОНу. Речь идёт про Туровский молочный комбинат. Контрольным пакетом предприятия с 2016 владеет приближённый к Лукашенко бизнесмен и «депутат» Валентин Байко. Заявлено, что решение о подарке было принято на недавнем собрании акционеров и является примером «заботы успешного предприятия о «правоохранителях».

«Пикантность ситуации в том, что завод из-за санкций потерял большую часть рынков для экспорта, а позже – и российский рынок из-за махинаций. Россияне нашли в копчёном сыре говяжий жир. Позднее заводу запретили провоз продукции в Казахстан, так как она опять оказывалась в РФ. Прошлый год предприятие закончило с убытком в 40,4 миллионов рублей и не смогло погасить обязательства по облигациям.

Наверное, за это директор завода Ольга Луцко стала «Человеком года» в апреле текущего года в Житковичском районе. За год она получила 258 тысяч рублей. С 2018 она назначается областным «депутатом».

У бизнеса по-лукашенковски нет денег на оплату долгов, на развитие и на сотрудников. Все уходят на топ-прикорытников и карателей. Самое смешное, что слабовики регулярно сажают крэпких хозяйственников», — пишет читатель сайта Charter97.org.

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