Ради кого Лукашенко вернулся из отпуска-больничного
- 10.07.2024, 14:59
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Диктатор нашел очень интересного компаньона – под стать себе.
Лукашенко, который только недавно жаловался на усталость и сообщил, что хочет отдохнуть на малой родине, прервал «отпуск», чтобы встретиться 10 июля в Минске с Оксилией Мнангагве и «представителями деловых кругов Республики Зимбабве», по удивительному совпадению, входящими в женскую общественную организацию под эгидой первой леди Зимбабве, пишет «Салiдарнасць».
Оксилия Мнангагва уже была в Беларуси год назад, встречалась с тогдашним главой МИД Сергеем Алейником, говорила о сотрудничестве в области здравоохранения с главврачом лукашенковской клиники Ириной Абельской, а самого Лукашенко назвала «не только отцом, но и матерью» для страны. Что известно о первой леди Зимбабве? За последнее время с ней произошло немало интересного.
Оксилии Мнангагве 60 лет, она окончила в родной стране курсы секретарей и больше 15 лет работала на этой должности в министерствах, канцелярии премьер-министра, и примерно в этот период начала сотрудничество с Центральной разведывательной организацией — аналогом КГБ.
Как раз эту структуру возглавлял Эммерсон Мнангагва по прозвищу «Крокодил», нынешний президент Зимбабве.
К слову, по данным африканских медиа, в 1990-х Оксилия предоставляла тогдашнему правителю Зимбабве Мугабе информацию на своего босса и будущего мужа, однако сама она это отрицает.
Для Мнангагве Оксилия стала третьей и пока последней по счету официальной женой. У пары трое детей: Эммерсон-младший (один из руководителей молодежной организации правящей партии ZANU) а также близнецы Шон и Коллинз, которые занимаются золотодабывающим бизнесом и, судя по фото, были в 2023 году в Беларуси на встрече с представителями режима и скандально известным бизнесменом Александром Зингманом. К слову, местные Местные СМИ обвиняли Коллинза Мнангагве в запугивании судей и контрабанде золота.
В начале 2000-х будущая первая леди Зимбабве училась в Швейцарии по специальности «управление гостиничным и турбизнесом». Вернувшись на родину, пыталась пойти в политику, но не слишком удачно, открыла ряд женских банков.
А вот после назначения ее мужа вице-президентом политическая карьера Оксилии также пошла в гору: она выиграла парламентские выборы в 2015-м ввиду того, что другие соперники снялись якобы «из уважения» к ней.
А после военного переворота в 2017-м вошла в руководство правящей партии ZANU (Зимбабвийский африканский национальный союз).
Недавно Оксилия Мнангагве, как и ее муж, попала под санкции США за коррупцию и нарушения прав человека.
По мнению международных наблюдателей, президентская кампания 2023 года, в результате которой 81-летний Мнангагве был избран на второй президентский срок, проходила с многочисленными нарушениями, задержаниями политических оппонентов и не соответствовала ни международным, ни региональным стандартам.
А первую леди обвиняли в причастности к контрабанде золота — от чего она, безусловно, старательно открещивается.
В Беларуси Оксилии Мнангагве почему-то присвоили звание почетного доктора медицинского университета, хотя медицинского образования у нее нет. На родине она любит заниматься благотворительностью.
Однако весной 2024 года, как пишет NewZimbabwe.com, первая леди вновь стала участницей скандала — девять женщин якобы оскорбили ее, освистав за то, что во время благотворительной акции в местном бизнес-центре не получили ни одного из продуктов питания и одежды.
Все они были задержаны и обвинены в хулиганстве, однако адвокаты назвали этот арест незаконным. Они утверждали в суде, что арест стал результатом решения женщин досрочно покинуть мероприятие, а не деструктивного поведения.
И еще несколько деталей. Вспыльчивое поведение Оксилии Мнангагвы вызывает широкое недовольство в правительственных кругах Зимбабве, сообщает ZimLive.
Высокопоставленные правительственные деятели рассказали, что жена президента «большую часть времени крайне агрессивна и вспыльчива», а также, как утверждается, «неправильно использует» государственные ресурсы во время поездок за границу и по стране в целях продвижения своей благотворительной деятельности.
– Некоторые из людей, которые подверглись ее насилию, даже обвиняли ее в физическом насилии и использовании ненормативной лексики в отношении сотрудников полиции, ее помощников и даже высокопоставленных правительственных чиновников, — заявил один из источников.
В общем, Лукашенко нашел очень интересного компаньона – под стать себе.