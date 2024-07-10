Ради кого Лукашенко вернулся из отпуска-больничного 10.07.2024, 14:59

7,858

Диктатор нашел очень интересного компаньона – под стать себе.

Лукашенко, который только недавно жаловался на усталость и сообщил, что хочет отдохнуть на малой родине, прервал «отпуск», чтобы встретиться 10 июля в Минске с Оксилией Мнангагве и «представителями деловых кругов Республики Зимбабве», по удивительному совпадению, входящими в женскую общественную организацию под эгидой первой леди Зимбабве, пишет «Салiдарнасць».

Оксилия Мнангагва уже была в Беларуси год назад, встречалась с тогдашним главой МИД Сергеем Алейником, говорила о сотрудничестве в области здравоохранения с главврачом лукашенковской клиники Ириной Абельской, а самого Лукашенко назвала «не только отцом, но и матерью» для страны. Что известно о первой леди Зимбабве? За последнее время с ней произошло немало интересного.

Оксилии Мнангагве 60 лет, она окончила в родной стране курсы секретарей и больше 15 лет работала на этой должности в министерствах, канцелярии премьер-министра, и примерно в этот период начала сотрудничество с Центральной разведывательной организацией — аналогом КГБ.

Как раз эту структуру возглавлял Эммерсон Мнангагва по прозвищу «Крокодил», нынешний президент Зимбабве.

К слову, по данным африканских медиа, в 1990-х Оксилия предоставляла тогдашнему правителю Зимбабве Мугабе информацию на своего босса и будущего мужа, однако сама она это отрицает.

Для Мнангагве Оксилия стала третьей и пока последней по счету официальной женой. У пары трое детей: Эммерсон-младший (один из руководителей молодежной организации правящей партии ZANU) а также близнецы Шон и Коллинз, которые занимаются золотодабывающим бизнесом и, судя по фото, были в 2023 году в Беларуси на встрече с представителями режима и скандально известным бизнесменом Александром Зингманом. К слову, местные Местные СМИ обвиняли Коллинза Мнангагве в запугивании судей и контрабанде золота.

В начале 2000-х будущая первая леди Зимбабве училась в Швейцарии по специальности «управление гостиничным и турбизнесом». Вернувшись на родину, пыталась пойти в политику, но не слишком удачно, открыла ряд женских банков.

А вот после назначения ее мужа вице-президентом политическая карьера Оксилии также пошла в гору: она выиграла парламентские выборы в 2015-м ввиду того, что другие соперники снялись якобы «из уважения» к ней.

А после военного переворота в 2017-м вошла в руководство правящей партии ZANU (Зимбабвийский африканский национальный союз).

Недавно Оксилия Мнангагве, как и ее муж, попала под санкции США за коррупцию и нарушения прав человека.

По мнению международных наблюдателей, президентская кампания 2023 года, в результате которой 81-летний Мнангагве был избран на второй президентский срок, проходила с многочисленными нарушениями, задержаниями политических оппонентов и не соответствовала ни международным, ни региональным стандартам.

А первую леди обвиняли в причастности к контрабанде золота — от чего она, безусловно, старательно открещивается.

В Беларуси Оксилии Мнангагве почему-то присвоили звание почетного доктора медицинского университета, хотя медицинского образования у нее нет. На родине она любит заниматься благотворительностью.

Однако весной 2024 года, как пишет NewZimbabwe.com, первая леди вновь стала участницей скандала — девять женщин якобы оскорбили ее, освистав за то, что во время благотворительной акции в местном бизнес-центре не получили ни одного из продуктов питания и одежды.

Все они были задержаны и обвинены в хулиганстве, однако адвокаты назвали этот арест незаконным. Они утверждали в суде, что арест стал результатом решения женщин досрочно покинуть мероприятие, а не деструктивного поведения.

И еще несколько деталей. Вспыльчивое поведение Оксилии Мнангагвы вызывает широкое недовольство в правительственных кругах Зимбабве, сообщает ZimLive.

Высокопоставленные правительственные деятели рассказали, что жена президента «большую часть времени крайне агрессивна и вспыльчива», а также, как утверждается, «неправильно использует» государственные ресурсы во время поездок за границу и по стране в целях продвижения своей благотворительной деятельности.

– Некоторые из людей, которые подверглись ее насилию, даже обвиняли ее в физическом насилии и использовании ненормативной лексики в отношении сотрудников полиции, ее помощников и даже высокопоставленных правительственных чиновников, — заявил один из источников.

В общем, Лукашенко нашел очень интересного компаньона – под стать себе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com