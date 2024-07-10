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Еще одна страна передаст Украине F-16

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  • 10.07.2024, 15:01
  • 5,326
Еще одна страна передаст Украине F-16

Уже в этом году.

Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16. Поставки самолетов начнутся в этом году.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает VG.

По его словам, способность Украины защищаться от атак с воздуха имеет решающее значение для ее обороны от России.

«Норвегия приняла решение передать в дар Украине шесть истребителей F-16. Мы планируем начать поставки в 2024 году», - заявил премьер.

В августе 2023 года Стере во время визита в Киев объявил, что Украина получит от Норвегии истребители F-16. Однако премьер-министр Норвегии тогда не стал раскрывать ни их количество, ни сроки поставки.

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