Еще одна страна передаст Украине F-16

Еще одна страна передаст Украине F-166
- 10.07.2024, 15:01
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Уже в этом году.
Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16. Поставки самолетов начнутся в этом году.
Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает VG.
По его словам, способность Украины защищаться от атак с воздуха имеет решающее значение для ее обороны от России.
«Норвегия приняла решение передать в дар Украине шесть истребителей F-16. Мы планируем начать поставки в 2024 году», - заявил премьер.
В августе 2023 года Стере во время визита в Киев объявил, что Украина получит от Норвегии истребители F-16. Однако премьер-министр Норвегии тогда не стал раскрывать ни их количество, ни сроки поставки.