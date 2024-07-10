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Крупное российские СМИ оскорбило лидера Китая: вспыхнул скандал

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  • 10.07.2024, 15:19
  • 7,804
Крупное российские СМИ оскорбило лидера Китая: вспыхнул скандал

Пропагандисты подобрали максимально провокационные формулировки.

В статье россияне насмехаются над старческим слабоумием наиболее авторитетного лидера коммунистического Китая Мао Цзэдуна.

В социальных сетях разгорается скандал, связанный с Китаем и публикацией одной из самых популярных российских газет «Московский Комсомолец», передает dialog.ua.

Журналисты российского издания назвали Мао Цзэдуна, самого почитаемого китайского вождя коммунистического Китая, «обезьяной с гранатой» и «маразматиком».

Мао Цзэдун был основателем КНР в 1949 году. Его роль в объединении Китая после гражданской войны и иностранной оккупации составляет его центральную фигуру в национальной истории. Он является символом коммунистической идеологии в Китае. Его идеи и политика, такие как маоизм, остаются важными в идеологическом и политическом контексте страны.

Публикация в крупном издании вышла накануне. Материал повествует о престарелых лидерах Китая и США, а также о проблемах с их физическим здоровьем во главе государств.

При этом российские журналисты подобрали максимально скандальные и провокационные формулировки, особенно учитывая потенциальную реакцию китайских властей, от которых Россия в условиях санкций и войны зависит более чем полностью.

«Что скажут на такое новые стратегические партнеры России, в которых так заинтересован Кремль?» - задает вопрос оппозиционный российский блогер Рустем Адагамов.

В статье россияне насмехаются над старческим слабоумием 73-летнего Мао Цзэдуна, который управлял Китаем несколько десятков лет до своей смерти.

Примечательно, что глава российского режима Путин (осенью исполнится 72 года) также проявляет признаки старческого слабоумия и деменции.

Реакция китайских властей пока не последовала, однако скандал намечается громкий.

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