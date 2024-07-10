Крупное российские СМИ оскорбило лидера Китая: вспыхнул скандал

Крупное российские СМИ оскорбило лидера Китая: вспыхнул скандал4
- 10.07.2024, 15:19
- 7,804
Пропагандисты подобрали максимально провокационные формулировки.
В статье россияне насмехаются над старческим слабоумием наиболее авторитетного лидера коммунистического Китая Мао Цзэдуна.
В социальных сетях разгорается скандал, связанный с Китаем и публикацией одной из самых популярных российских газет «Московский Комсомолец», передает dialog.ua.
Журналисты российского издания назвали Мао Цзэдуна, самого почитаемого китайского вождя коммунистического Китая, «обезьяной с гранатой» и «маразматиком».
Мао Цзэдун был основателем КНР в 1949 году. Его роль в объединении Китая после гражданской войны и иностранной оккупации составляет его центральную фигуру в национальной истории. Он является символом коммунистической идеологии в Китае. Его идеи и политика, такие как маоизм, остаются важными в идеологическом и политическом контексте страны.
Публикация в крупном издании вышла накануне. Материал повествует о престарелых лидерах Китая и США, а также о проблемах с их физическим здоровьем во главе государств.
При этом российские журналисты подобрали максимально скандальные и провокационные формулировки, особенно учитывая потенциальную реакцию китайских властей, от которых Россия в условиях санкций и войны зависит более чем полностью.
«Что скажут на такое новые стратегические партнеры России, в которых так заинтересован Кремль?» - задает вопрос оппозиционный российский блогер Рустем Адагамов.
В статье россияне насмехаются над старческим слабоумием 73-летнего Мао Цзэдуна, который управлял Китаем несколько десятков лет до своей смерти.
Примечательно, что глава российского режима Путин (осенью исполнится 72 года) также проявляет признаки старческого слабоумия и деменции.
Реакция китайских властей пока не последовала, однако скандал намечается громкий.