Украинские дроны атаковали российский ракетный полигон

Украинские дроны атаковали российский ракетный полигон1
- 10.07.2024, 15:47
Место удара находится около 590 километров от линии фронта.
Беспилотники ударили по четвертому Государственному центральному межвидовому полигону в Ахтубинском районе Астраханской области РФ. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.
По информации соцсетей, дрон поразил монтажно-испытательный корпус на площадке №105. На видео можно увидеть, как беспилотник наносит удар по зданию, из которого идет дым. Место удара находится около 590 километров от линии фронта.
В свою очередь в ASTRA добавили, что беспилотники ударили по территории воинской части 15644 под Знаменском, где находится военный полигон «Капустин Яр». В апреле там проходили испытания межконтинентальной баллистической ракеты.
По информации издания «Милитарный» на этом полигоне россияне испытывают большое количество различных ракет малой и средней дальности, крылатые ракеты и ракеты противовоздушной обороны.