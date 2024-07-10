Украинские дроны атаковали российский ракетный полигон 1 10.07.2024, 15:47

Место удара находится около 590 километров от линии фронта.

Беспилотники ударили по четвертому Государственному центральному межвидовому полигону в Ахтубинском районе Астраханской области РФ. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

По информации соцсетей, дрон поразил монтажно-испытательный корпус на площадке №105. На видео можно увидеть, как беспилотник наносит удар по зданию, из которого идет дым. Место удара находится около 590 километров от линии фронта.

В свою очередь в ASTRA добавили, что беспилотники ударили по территории воинской части 15644 под Знаменском, где находится военный полигон «Капустин Яр». В апреле там проходили испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

По информации издания «Милитарный» на этом полигоне россияне испытывают большое количество различных ракет малой и средней дальности, крылатые ракеты и ракеты противовоздушной обороны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com