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Украинские дроны атаковали российский ракетный полигон

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  • 10.07.2024, 15:47
Украинские дроны атаковали российский ракетный полигон

Место удара находится около 590 километров от линии фронта.

Беспилотники ударили по четвертому Государственному центральному межвидовому полигону в Ахтубинском районе Астраханской области РФ. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

По информации соцсетей, дрон поразил монтажно-испытательный корпус на площадке №105. На видео можно увидеть, как беспилотник наносит удар по зданию, из которого идет дым. Место удара находится около 590 километров от линии фронта.

В свою очередь в ASTRA добавили, что беспилотники ударили по территории воинской части 15644 под Знаменском, где находится военный полигон «Капустин Яр». В апреле там проходили испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

По информации издания «Милитарный» на этом полигоне россияне испытывают большое количество различных ракет малой и средней дальности, крылатые ракеты и ракеты противовоздушной обороны.

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