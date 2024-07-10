Всего один продукт улучшает работу детского мозга 10.07.2024, 15:48

Ученые рассказали, как следует изменить рацион ребенка.

Докторант нейробиологии из Университета Иллинойса Айла Бристина и ее команда обнаружили, что компонент, присутствующий в конкретных продуктах питания, связан с улучшением мозговой активности у школьников. Новое исследование показало, что дети, употребляющие соевые продукты, демонстрируют улучшение когнитивных функций, таких как память и решение задач. Ученые считают, что ключевую роль играют изофлавоны, содержащиеся в этих продуктах, пишет «Хайтек».

Изофлавоны — это природные соединения, которые содержатся в растениях, таких как соя. В исследовании Бристиной и ее команды приняли участие 128 детей в возрасте от 7 до 13 лет. Ученые сравнивали рацион участников с их когнитивными способностями, проводя различные тесты, в том числе измеряя внимание, скорость реакции и мозговую активность с помощью ЭЭГ.

По словам Бристиной, ранее не проводились исследования, изучающие связь между изофлавонами сои и когнитивными способностями детей с использованием электроэнцефалограммы и аналогичных методов регистрации электрической активности мозга.

Исследование показало, что дети, которые регулярно потребляют соевые продукты, лучше концентрируются и быстрее обрабатывают информацию. Команда ученых отметила, что потребление сои среди участников варьировалось от 0 до 35 мг/день. Для сравнения: в порции соевого молока объемом 8 унций содержится около 28 мг изофлавонов, в порции тофу — около 35 мг, а в приготовленных на пару эдамаме — около 18 мг изофлавонов.

Ряд соевых продуктов, которые эксперты советуют добавить в рацион детей:

— Тофу: можно использовать в самых разных блюдах, от жаркого до смузи. Он бывает разной текстурыя

— Эдамаме: молодые соевые бобы, которые можно варить и солить для закуски или добавлять в салаты, супы и блюда из риса.

— Соевое молоко: альтернатива молочному молоку; можно использовать в хлопьях, кофе, коктейлях и выпечке.

— Темпе: ферментированный соевый продукт с плотной текстурой и ореховым вкусом, который используют для приготовления жаркого, сэндвичей и салатов.

— Мисо: паста из ферментированных соевых бобов, используемая в супах, маринадах, заправках и соусах.

— Соевый йогурт: безмолочная альтернатива йогурту, которую можно есть просто так или с фруктами, мюсли и медом.

— Соевый белок: доступен в виде порошка соевого белка для смузи и коктейлей или в виде изолятов соевого белка в различных пищевых продуктах.

— Соевые орехи: жареные соевые бобы, из которых получается хрустящая закуска или которые можно добавлять в различные смеси и салаты.

— Соевая мука: может использоваться в выпечке как частичный заменитель обычной муки для увеличения содержания белка.

— Альтернативы мясу на основе сои: такие продукты, как соевые гамбургеры, соевые колбасы и деликатесные ломтики на основе сои, являются удобными заменителями мяса.

— Текстурированный растительный белок: сушеный соевый продукт, который можно регидратировать и использовать вместо мясного фарша в таких блюдах, как перец чили, тако и соусы для пасты.

— Натто: ферментированные соевые бобы с сильным вкусом и липкой текстурой, их часто едят с рисом, а иногда и с суши или супами.

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