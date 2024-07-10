Виталий Портников: Мирных переговоров между Украиной и Россией не будет 3 10.07.2024, 15:59

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Виталий Портников

У Путина другие планы.

Украинский политологи и публицист Виталий Портников в интервью «Обозревателю» рассказал, пойдет ли Путин на мирные переговоры:

– Мне кажется, что это и есть главный вопрос, поскольку переговорный формат вообще не нужен сейчас РФ. Я пока не вижу объективных оснований полагать, что Москва заинтересована в любом процессе переговоров. Потому что если мы считаем, что ее ставка – война на истощение Украины, то, по крайней мере, на сегодняшний день Россия может добиться еще многих результатов с точки зрения этой кампании на истощение и попытки оккупации как можно большей части украинских территорий. Поэтому я не вижу пока объективных оснований, которые бы побудили Владимира Путина к началу переговоров с Украиной и вообще к завершению войны.

Мы не знаем, конечно, подлинного состояния экономики России и подлинной готовности ее к дальнейшей мобилизации граждан и ведению войны. Сейчас мы видим, что Россия пытается существовать в траектории войны на истощение, которая может иметь несколько различных задач. Одна задача, конечно, идеальная для Путина, – полное уничтожение украинского государства и оккупация его территории. Но у войны на истощение могут быть и другие задачи, даже если этого не удается достичь. Это демографическое истребление населения и превращение Украины из такого вечного геополитического конкурента в маленькое государство вроде Словакии, условно говоря. Это уничтожение украинской инфраструктуры с тем, чтобы Украина не развивалась и превратилась в Ливан. Это показательная жестокость по отношению к Украине, чтобы другие бывшие советские республики, если им будут делать эти интеграционные предложения, были готовы к выполнению желаний Кремля. То есть здесь много задач, и каждая из этих задач может выполняться по крайней мере в ближайшие месяцы и годы.

Возникает вопрос, что можно предложить Владимиру Путину в ответ, чтобы он хотел закончить войну. И вот на этот вопрос никто не может ответить. Ни Владимир Зеленский, ни, скажем, Дональд Трамп, тоже думающий о каких-то договоренностях с Кремлем.

– Зачем Путин снова и снова обращается к так называемому стамбульскому формату, подчеркивая, что эти переговоры и их результаты остаются платформой для дальнейших переговоров между РФ и Украиной. В последний раз это было во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоялся на днях в Казахстане.

– Для того чтобы понять его действия и высказывания, нужно прежде всего посмотреть на аудиторию, к которой он обращается. Это лидеры стран Глобального Юга и Центральной Азии. Именно на фоне этих лидеров Путин желает выглядеть поклонником мира. Ведь стоит напомнить, что существует так называемый китайско-бразильский консенсус по поводу прекращения войны в Украине, который и подразумевает заморозку конфликта на нынешней линии столкновения сторон. И отнюдь не предполагает, что Вооруженные силы Украины оставят те позиции, на которых они находятся. Как можно понять, именно эта часть китайских предложений не устраивает Владимира Путина. И по большому счету определенным ответом Путина на эти предложения главы КНР Си Цзиньпина стали визиты российского руководителя в Северную Корею и Вьетнам, а также его переговоры с премьер-министром Индии Моди в Москве.

Но понятно, что в лицо говорить Си Цзиньпину, что ему не нравятся китайские предложения, Путин не будет. Более того, он одним из первых поддержал китайско-бразильский план и объявил его платформой для переговоренных усилий.

И вот теперь на фоне участников ШОС, рядом с председателем КНР, который все время говорит о мире, рядом с президентом Казахстана, который постоянно говорит о мире, Путин пытается сделать вид, что его также интересует не война, а мир в Украине. Он совершенно не хочет выглядеть агрессором, во всяком случае в глазах своих партнеров. Именно поэтому Путин использовал площадку ШОС для того, чтобы снова напомнить о собственных «мирных инициативах».

Самой большой ошибкой будет действительно серьезно относиться к этим словам Путина. Надо понимать, что как во время переговоров в Стамбуле, так и сейчас российский лидер не тяготеет к прекращению российско-украинской войны. Его ставка – прежде всего время. Путин искренне убежден, что многолетняя война на истощение позволит ему достичь тех целей, которые он поставил перед собой, когда решил начать войну против Украины.

Фиаско путинского блицкрига убедило его, что только многолетняя война позволит уничтожить украинскую государственность и перейти к поглощению не только Украины, но и других бывших советских республик.

Именно это политические планы Владимира Путина на 20-30-е годы 21-го столетия. Я хотел бы, чтобы ни у одного человека, проживающего сегодня как на территории Украины, так и на территории других бывших советских республик, не было никаких иллюзий относительно настоящих политических планов российского президента, которого, кстати, в этих планах искренне поддерживает собственное население.

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