Замглавы МИД Польши рассказал, начнет ли Китай давить на Лукашенко

Замглавы МИД Польши рассказал, начнет ли Китай давить на Лукашенко2
- 10.07.2024, 16:07
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Пекин не заинтересован в кризисе на границе.
Замминистра иностранных дел Польши Цезари Томчик прокомментировал возможность вмешательства Китая в разрешение миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
Китай не хочет ухудшения ситуации, сказал Томчек, отвечая на вопрос Reuters о том, может ли Пекин помочь Польше завершить кризис.
«Китай — глобальный игрок. У Китая глобальные интересы в Европе. И им нужно как-то добраться до Европы», — сказал политик.
Польша полностью закрыла четыре из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью из-за напряженности в отношениях с Минском.
«Мы готовы к любому решению в этой области, потому что не допустим, чтобы этот миграционный кризис, вызванный Беларусью, продолжался бесконечно», — добавил замминистра.