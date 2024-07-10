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Замглавы МИД Польши рассказал, начнет ли Китай давить на Лукашенко

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  • 10.07.2024, 16:07
  • 1,426
Замглавы МИД Польши рассказал, начнет ли Китай давить на Лукашенко

Пекин не заинтересован в кризисе на границе.

Замминистра иностранных дел Польши Цезари Томчик прокомментировал возможность вмешательства Китая в разрешение миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Китай не хочет ухудшения ситуации, сказал Томчек, отвечая на вопрос Reuters о том, может ли Пекин помочь Польше завершить кризис.

«Китай — глобальный игрок. У Китая глобальные интересы в Европе. И им нужно как-то добраться до Европы», — сказал политик.

Польша полностью закрыла четыре из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью из-за напряженности в отношениях с Минском.

«Мы готовы к любому решению в этой области, потому что  не допустим, чтобы этот миграционный кризис, вызванный Беларусью, продолжался бесконечно», — добавил замминистра.

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