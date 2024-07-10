В России сняли баннеры со строчкой из песни белорусского музыканта 10.07.2024, 16:28

Песня белоруса стала вирусной в Сети.

В России министерство по делам молодежи Татарстана заменило баннеры со строчкой из песни о репрессиях и эмиграции после того, как на них обратили внимание СМИ и прохожие. Об этом пишет местное издание 116.ru.

В конце июня в Казани появилась реклама со строчкой из песни белорусского исполнителя AP$ENT «Можно я с тобой?» и QR-кодом, ведущим в телеграм-канал республиканского министерства молодежи.

Песня о вынужденной миграции, записанная в 2022 году, завирусилась в тиктоке этой весной. Под нее выкладывали, в частности, трогательные видео с бездомными животными. Они набирали миллионы просмотров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com