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В России сняли баннеры со строчкой из песни белорусского музыканта

  • 10.07.2024, 16:28
В России сняли баннеры со строчкой из песни белорусского музыканта

Песня белоруса стала вирусной в Сети.

В России министерство по делам молодежи Татарстана заменило баннеры со строчкой из песни о репрессиях и эмиграции после того, как на них обратили внимание СМИ и прохожие. Об этом пишет местное издание 116.ru.

В конце июня в Казани появилась реклама со строчкой из песни белорусского исполнителя AP$ENT «Можно я с тобой?» и QR-кодом, ведущим в телеграм-канал республиканского министерства молодежи.

Песня о вынужденной миграции, записанная в 2022 году, завирусилась в тиктоке этой весной. Под нее выкладывали, в частности, трогательные видео с бездомными животными. Они набирали миллионы просмотров.

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