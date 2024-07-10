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Пьяный Медведев опять выболтал планы Кремля

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  • Игорь Эйдман
  • 10.07.2024, 16:39
  • 9,080
Пьяный Медведев опять выболтал планы Кремля
Игорь Эйдман

Компромисс с Путиным невозможен.

Что у трезвого Путина на уме, то у пьяного Медведева на языке. Димон опять по пьяни выболтал планы своего босса. Стало окончательно понятно, что у последних действий Кремля по имитации какого-то мирного процесса, тараканьих бегов путинского засланца Орбана по мировым столицам, сливов через якобы проукраинских спикеров о готовности Путина к компромиссу, есть только одна цель — дестабилизация и полное уничтожение Украины. Я это и без Медведева знал, но теперь есть практически официальное подтверждение:

«Если все же произойдет (Украина пойдет на переговоры с Путиным) в Киеве быстро начнется новый, третий кровавый майдан, который сметет нынешнюю хунту и приведет к власти еще более радикальную…

Правящая клика во главе с тряпичным паяцем бежит на Запад или будет растерзана толпой. На руинах сохранившейся части б. Украины возникнет умеренный политический режим.

Но и это не будет концом военной операции России. Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновляемая западными врагами России. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства. Уничтожить остатки его кровавого наследия и вернуть оставшиеся земли в лоно земли Русской».

То есть, их задача принудить украинские власти хоть к каким-то уступкам, спровоцировать в ответ на это патриотов на новый Майдан, а потом уничтожить ослабленную внутренней смутой Украину. Даже капитулянского мирного соглашения им будет мало. Им нужно превратить всю Украину в большой рашистский концлагерь (как это сделали их старшие китайские братья с уйгурским Синьцзяном).

Компромисс с Путиным невозможен. Это пропагандистская лживая утопия, цель которой — уничтожение Украины. А те, кто говорят о его необходимости или неизбежности — проплаченные путинские агенты или слабоумные.

Игорь Эйдман, Telegram

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