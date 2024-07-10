закрыть
10 июля 2024, среда, 17:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«В этой ситуации восхитительно всё»

5
  • 10.07.2024, 16:45
  • 4,094
«В этой ситуации восхитительно всё»

В Беларуси директора колхозов отсуживают зарплату у своих предприятий.

В Чашниковском суде Антон Пух судится с ОАО «Ведренское- Агро» (которое возглавляет) по выплате зарплаты. Только в этом суде за летний сезон это уже иск третьего председателя колхоза.

«В этой ситуации восхитительно всё. И качество лукашистского менеджмента, который не только не может поднять экономику и обеспечить людей заработком, но и собственную зарплату через суд выбивает. И гнилость «крепкохозяйственной» системы, где деньги, возможно честно заработанные, только через суд можно выбить. И то, что это не единичный случай», — пишет читатель сайта Charter97.org.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов