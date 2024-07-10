«В этой ситуации восхитительно всё»5
- 10.07.2024, 16:45
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В Беларуси директора колхозов отсуживают зарплату у своих предприятий.
В Чашниковском суде Антон Пух судится с ОАО «Ведренское- Агро» (которое возглавляет) по выплате зарплаты. Только в этом суде за летний сезон это уже иск третьего председателя колхоза.
«В этой ситуации восхитительно всё. И качество лукашистского менеджмента, который не только не может поднять экономику и обеспечить людей заработком, но и собственную зарплату через суд выбивает. И гнилость «крепкохозяйственной» системы, где деньги, возможно честно заработанные, только через суд можно выбить. И то, что это не единичный случай», — пишет читатель сайта Charter97.org.