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Первые F-16 уже отправились в Украину

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  • 10.07.2024, 16:53
  • 7,110
Первые F-16 уже отправились в Украину

Стало известно, когда они прибудут в страну.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что первые истребители F-16 уже находятся на пути в Украину.

Самолеты передали Нидерланды и Дания, пишет украинская служба «Радио Свобода».

Истребители достигнут Украины уже этим летом. Кроме того, в течение нескольких дней будет представлен «мощный пакет» для Украины, который построит четкий мост для членства страны в НАТО.

Сегодня же стало известно, что шесть истребителей передаст Украине Норвегия. Владимир Зеленский ранее заявил, что стране нужно не менее 128 самолетов.

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