Первые F-16 уже отправились в Украину

Первые F-16 уже отправились в Украину9
- 10.07.2024, 16:53
- 7,110
Стало известно, когда они прибудут в страну.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что первые истребители F-16 уже находятся на пути в Украину.
Самолеты передали Нидерланды и Дания, пишет украинская служба «Радио Свобода».
Истребители достигнут Украины уже этим летом. Кроме того, в течение нескольких дней будет представлен «мощный пакет» для Украины, который построит четкий мост для членства страны в НАТО.
Сегодня же стало известно, что шесть истребителей передаст Украине Норвегия. Владимир Зеленский ранее заявил, что стране нужно не менее 128 самолетов.