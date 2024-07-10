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Ученые рассказали, под какую музыку лучше ужинать

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  • 10.07.2024, 17:04
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Ученые рассказали, под какую музыку лучше ужинать

Исследователи провели эксперимент с двумя типами музыкальных треков.

Играющая в ресторанах и кафе музыка может повлиять на впечатления от приема пищи. К такому выводу пришли итальянские специалисты из Университета гастрономических наук в Полленцо. Исследование опубликовано в научном журнале Food Quality and Preference (FQP).

В эксперименте задействовали 103 человека из студентов и сотрудников научного учреждения.

Чтобы обеспечить последовательность и релевантность, исследователи выбрали белый хлеб фокачча в качестве модельного блюда. Фокачча — популярный в Италии продукт, который подходит сторонникам вегетарианской и веганской диет, а значит, доступен широкому кругу потребителей.

Для музыкального сопровождения команда использовала два типа музыкальных треков с разными темпами: быстрый (145 ударов в минуту) и медленный (85 ударов в минуту).

Каждому участнику поручили прослушать одну из шести случайно составленных музыкальных подборок, чтобы обеспечить разнообразное воздействие.

Добровольцам было необходимо съесть 150-граммовый кусок фокаччи, слушая назначенную музыку в индивидуальных кабинках, оборудованных устройствами видеозаписи.

Записи фиксировали подробное пищевое поведение, включая количество жеваний, укусов и глотков воды, сделанных каждым участником.

После завершения задания испытуемые заполнили анкету, чтобы оценить свои предпочтения в еде и музыке.

Результаты выявили существенные различия в поведении при приеме пищи и эмоциональных реакциях между группами, слушавшими музыку в медленном и быстром темпе. Участники, слушавшие музыку в медленном темпе, демонстрировали более длительную продолжительность приема пищи и более тщательное пережевывание по сравнению с теми, кто слушал музыку в быстром темпе.

В частности, группа медленного темпа в среднем делала 18,8 жеванья и тратила на еду около 382 секунд, в то время как группа быстрого темпа в среднем делала 15,6 жеванья и тратила на еду около 314 секунд. Однако существенной разницы в количестве потребляемой пищи между двумя группами не было.

Эмоционально медленная музыка вызывала чувство спокойствия и умиротворения, тогда как быстрая музыка вызывала более высокий уровень энергии и энтузиазма.

Кроме того, были отмечены гендерные различия: женщины в группе медленной музыки сообщали о более высоком уровне удовлетворенности по сравнению с мужчинами, которые чувствовали себя более обеспокоенными при воздействии быстрой музыки.

Эти результаты свидетельствуют о том, что музыкальный темп может влиять на определенные формы пищевого поведения. Хотя количество потребляемой пищи осталось неизменным, исследование предполагает, что музыкальный темп может влиять на темп и ощущения от еды, потенциально влияя на долгосрочное чувство сытости и последующее потребление пищи, отметили ученые.

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