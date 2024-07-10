Олеся Яхно: Украина ждет от НАТО трех шагов 10.07.2024, 17:16

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Олеся Яхно

На саммите Альянса может быть принят ряд непубличных решений.

9 июля в Вашингтоне стартовал 75-й юбилейный саммит НАТО, который продлится до 11 июля.

Украинский политолог и журналист Олеся Яхно рассказала сайту Charter97.org, каких практических шагов от союзников ожидают в Украине:

— Для нас важными на этом саммите являются три составляющие. Это краткосрочные решения — то, что нужно Украине прямо на сегодняшний день, с учетом существующих военных рисков. Мы видим, что Россия активизировала в последнее время ракетные атаки — непосредственно в канун саммита был произведен массированный обстрел Украины. Это показывает, чего стоят слова Кремля о мире и переговорном процессе, все эти заявления носят характер ультиматума и шантажа. Прямо сейчас Украине нужны средства ПВО, дальнобойные ракеты и самолеты.

Второе направление, которое не менее важно, это среднесрочные перспективы, инструменты, которые обеспечивают непрерывный процесс взаимодействия и помощи Украине. Это не должно зависеть от политических факторов, которые могут быть или в США, или в Германии, или во Франции, или где-то там еще.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что саммит НАТО должен обеспечить прокладывание «моста» к членству Украины в Альянсе. Это такой заменитель ПДЧ, плана непосредственных действий по членству в организации. Здесь важен формат, который обеспечивал бы постоянное взаимодействие Украины с НАТО и существенно приближал и интегрировал нашу страну в Альянс.

В этом плане стоит отметить создание миссии, которая будет работать в Германии под эгидой Альянса и будет координировать всю помощь Украине. Такая миссия как раз должна избавить от влияния определенных политических факторов и повысить оперативность поставок со стороны разных стран. Это именно то решение, которое может повлиять на существенное усиление обороноспособности Украины, поэтому оно вызвало такую достаточно болезненную реакцию со стороны России.

Третье важное для нас направление — долгосрочные перспективы. Это такой стратегический ракурс, который касается готовности Альянса видеть Украину частью блока. На сегодня, как мы знаем, по этому поводу нет единства внутри блока, более того, его нет среди крупных стран. Эммануэль Макрон открыто заявил, что такие сигналы идут со стороны США и Германии.

Возможно, они считают, что в разгар войны стоит сконцентрироваться на конкретной военной помощи, которая помогла бы изменить баланс сил на фронте. Но для нас важно, чтобы несмотря на отсутствие единства среди ключевых игроков в вопросе членства Украины в НАТО, ситуация двигалась в сторону усиления Украины. Де-юре мы хоть и не имели бы приглашения на членство, но де-факто двигались в этом направлении, укрепляли взаимодействие и партнерские связи.

— Саммит проходит на фоне варварской атаки россиян на детскую больницу в Киеве. Как этот фактор повлиял на участников встречи?

— Россия хотела показать, что война будет носить самый варварский характер, когда страдать будут все. Но тут даже не идет речь о военных объектах, РФ целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру, чтобы продвигать нарратив, что надо заканчивать войну на любых условиях, то есть на условиях России.

Удары по украинским медицинским учреждениям — это просто попытка напугать. В России считают, что таким образом Украину можно подтолкнуть к капитуляции. Кремль стандартно пытается действовать с позиции силы, понимая, что на Западе постепенно формируется идея неизбежности и безальтернативности предоставления Украине большей военной помощи для того, чтобы начался реальный мирный процесс.

На Западе все больше говорят, что идут две войны: не только горячая в Украине, но и гибридная в самих европейских странах. Мы слышали много заявлений о поджогах в Польше и странах Балтии, постоянно происходят столкновения с нелегальными мигрантами на восточных границах Евросоюза. Дошло до того, что появился риск теракта на американских военных объектах в Европе, в частности — в Германии. Я думаю, что все это связано с тем, что Россия понимает, что Запад приближается к качественному и количественному увеличению помощи Украине.

Это действительно может кардинально повлиять на ситуацию на фронте, а главное — сломать этот подход, на который Россия тратит силы и ресурсы, что мира можно достичь только через эти ультимативные предложения Путина. Важно здесь обратить внимание на заявление, что Польша может сбивать ракеты, которые будут лететь со стороны России. Это приближает решения относительно ПВО, которая не будет находиться на территории Украины, но будет сбивать летящие на нас ракеты.

Если действительно будет принято решение хотя бы частичного закрытия неба со стороны стран-соседей, если будут обучаться украинские военные на Западе, если западные военные будут в Украине и если мы получим возможность бить по военным целям в России, это действительно может кардинально повлиять на ход войны и достижение мира.

Я думаю, все видят по этим атакам, в том числе — и по уникальной детской больнице «Охматдет», что за все эти разговоры о переговорах со стороны Китая, России, Орбана, не о мире. Россия не хочет справедливого мира, она даже не хочет замораживания конфликта. Но если Запад проявит решимость, преодолеет этот психологический барьер и действительно предоставит всю необходимую помощь Украине, то это быстрее приблизит окончание войны и создаст условия для реального мирного процесса.

Может быть принят ряд и непубличных решений, которые будут касаться как раз вот этого варианта обороны. Не только Украины, но и стран Восточной Европы. Здесь может быть гораздо большее взаимодействие.

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