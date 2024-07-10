Силовики изъяли более миллиона долларов у белорусского бизнесмена 10 10.07.2024, 17:18

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Он задержан.

Владельца компании по производству катеров подозревают в уклонении от уплаты налогов. Во время обыска в его доме, как сообщают силовики, изъято более миллиона долларов, пишет пресс-служба Комитета государственного контроля.

Гомельская коммерческая структура занималась производством прогулочных и спортивных катеров, а также композитных бассейнов и саун.

«Выяснилось, что компания уклонялась от уплаты налогов, продавая свою продукцию за пределы страны. По фиктивным документам катера и другие изделия сначала реализовывались в адрес подконтрольной владельцу бизнеса фирмы-прокладки, зарегистрированной в Брянской области. При этом стоимость катеров, бассейнов и саун была минимальной (немного выше себестоимости). В последующем производимые товары продавалась в адрес покупателей из России уже по рыночной цене. На самом деле продукция изначально поставлялась конечным покупателям, а фирма-прокладка была нужна для сокрытия выручки и незаконной минимизации налогов. Установлены факты неуплаты бизнесменом налога на прибыль в размере не менее 105 тысяч рублей», — говорится в пресс-релизе.

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