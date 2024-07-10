Сотни украинцев, живущих в Польше, готовы присоединиться к «Украинскому легиону»1
- 10.07.2024, 17:47
Он формируется на польской территории.
Уже сотни проживающих в Польше украинцев выразили желание присоединиться к «Украинскому легиону», о формировании которого договорились Киев и Варшава.
Об этом пишет польское агентство RMF24 со ссылкой на украинские дипломатические источники.
По данным журналистов, такое количество украинцев уже согласилось присоединиться к легиону, хотя о наборе в него еще не объявлялось. В общей сложности подать заявки на присоединение к подразделению могут несколько тысяч украинцев.
Издание пишет, что желающих присоединиться к легиону разместят в польских частях и оснастят снаряжением, которое профинансирует Польша. Несмотря на то, что детальные планы еще разрабатывают, вероятнее всего, военных «Украинского легиона» будут отправлять на те военные базы, у которых уже есть опыт подготовки украинских военнослужащих.
Кроме того, Польша работает над тем, чтобы другие страны ЕС приобщились к расходам на обучение и снаряжение «Украинского легиона», убеждая, что это инвестиция и в европейскую безопасность.