В Китае задержали мужчину за контрабанду змей в брюках

В Китае задержали мужчину за контрабанду змей в брюках4
- 10.07.2024, 18:16
- 2,162
Изъяли 104 живые ядовитые змеи.
Мужчину задержали при попытке добраться из Гонконга в приграничный город Шэньчжэнь, сообщило издание Cqnews.
Во время досмотра в карманах мужчины сотрудники таможенной службы нашли несколько шелковых мешочков, замотанных скотчем. В пакетах были обнаружены 104 живые ядовитые змеи разных размеров, форм и цветов. Большая часть змей были не местного вида.
Мужчина нарушил закон о биологической безопасности и ветеринарном контроле. Змей изъяли, а контрабандиста задержали.
Шэньчжэнь — город на южной границе Китая и Гонконга, в нем расположено несколько пропускных пунктов, сухопутные и морские. Китайцам нужно получать визу, чтобы въехать в Гонконг, для ввоза в страну товаров или животных нужны дополнительные документы.