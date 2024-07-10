закрыть
10 июля 2024, среда, 19:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Китае задержали мужчину за контрабанду змей в брюках

4
  • 10.07.2024, 18:16
  • 2,162
В Китае задержали мужчину за контрабанду змей в брюках

Изъяли 104 живые ядовитые змеи.

Мужчину задержали при попытке добраться из Гонконга в приграничный город Шэньчжэнь, сообщило издание Cqnews.

Во время досмотра в карманах мужчины сотрудники таможенной службы нашли несколько шелковых мешочков, замотанных скотчем. В пакетах были обнаружены 104 живые ядовитые змеи разных размеров, форм и цветов. Большая часть змей были не местного вида.

Мужчина нарушил закон о биологической безопасности и ветеринарном контроле. Змей изъяли, а контрабандиста задержали.

Шэньчжэнь — город на южной границе Китая и Гонконга, в нем расположено несколько пропускных пунктов, сухопутные и морские. Китайцам нужно получать визу, чтобы въехать в Гонконг, для ввоза в страну товаров или животных нужны дополнительные документы.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов