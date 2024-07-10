закрыть
10 июля 2024, среда, 19:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бресте дорожники «оригинально» уложили асфальт

6
  • 10.07.2024, 18:28
  • 3,182
В Бресте дорожники «оригинально» уложили асфальт

Теперь водителям приходится резко тормозить.

Яма на ширину дороги осталась после укладки асфальта в Бресте на улице Городской. «Виртуальный Брест» опубликовал видео, как местные водители проезжают проблемный участок отремонтированной дороги.

В ролике видно, как между участком старого асфальта и нового, зияет яма на всю ширину полотна. Водители, которые успевают заметить неровность, вынуждены резко сбрасывать скорость.

«Если прислушаться, слышно, как водители применяют экстренное торможение», — пишет «Виртуальный Брест», добавляя, что «влететь в такую — остаться без подвески».

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов