В Бресте дорожники «оригинально» уложили асфальт 6 10.07.2024, 18:28

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Теперь водителям приходится резко тормозить.

Яма на ширину дороги осталась после укладки асфальта в Бресте на улице Городской. «Виртуальный Брест» опубликовал видео, как местные водители проезжают проблемный участок отремонтированной дороги.

В ролике видно, как между участком старого асфальта и нового, зияет яма на всю ширину полотна. Водители, которые успевают заметить неровность, вынуждены резко сбрасывать скорость.

«Если прислушаться, слышно, как водители применяют экстренное торможение», — пишет «Виртуальный Брест», добавляя, что «влететь в такую — остаться без подвески».

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