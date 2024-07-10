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Долги белорусов по потребительским кредитам превысили 8 миллиардов рублей

  • 10.07.2024, 18:49
Долги белорусов по потребительским кредитам превысили 8 миллиардов рублей

Бурный рост идет с февраля.

Новые цифры в 8,1 миллиарда рублей привел член правления Нацбанка Александр Шевко на круглом столе по законопроекту о потребительских кредитах, пишет Myfin.by. Раньше Нацбанк сообщал о 6,2 миллиарда рублей за первые 5 месяцев 2024 года.

«Сейчас идет бурный рост у нас, начиная с февраля. Темпы годового прироста задолженности по потребительским кредитам превышают 40%. Это очень высокий уровень… Это пик, которого в нашей стране уже не было достаточно долго», — сказал Александр Шевко.

Шевко объяснил, что кредиты стали более доступными: средняя ставка составляет 9,6% годовых. Стимулирует кредитование и то, что деньги во многих банках можно одолжить онлайн, не выходя из дома.

Микрозаймы также популярны у белорусов. Шевко сообщил, что в прошлом году средняя процентная ставка по таким кредитам составляла 1% в день, а в 96% случаев деньги выдавались на срок до одного месяца.

Потребительский кредит — это деньги на самые разные личные нужды: от покупки подарка на день рождения до приобретения автомобиля. 48% таких кредитов берется по схеме овердрафта через зарплатные банковские карты. Еще 6% — это целевые кредиты на автомобили.

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