Как выглядит уничтоженный российский склад на мысе Фиолент в Крыму 10.07.2024, 19:01

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Спутниковые снимки.

После взрывов во временно оккупированном Севастополе 1 июля на мысе Фиолент, вероятно, был уничтожен российский военный склад.

Спутниковые снимки были опубликованы в Telegram-канале «Крым.Реалии».

На опубликованных кадрах можно увидеть, что до взрывов на мысе находилось четыре помещения. А на фото после инцидента — одно из построек полностью разрушено.

По одной из версий, в здании находился склад боеприпасов, по другой — беспилотников «Шахед/Герань».

Напомним, 1 июля в Севастополе сообщалось о взрывах. Тогда, по данным местных, прилетело в Балаклавском районе, где стояла российская противовоздушная оборона. Кроме того удар был нанесен удар по воинской части в районе села Флотское.

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