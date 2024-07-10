Белоруска третий год не получает пенсию 1 10.07.2024, 19:11

Она живет в Украине в 10 км от границы.

Пенсионерка из Беларуси Лидия Вьюн живет в Украине в 10 километрах от границы украинско-белорусской границы. После начала полномасштабной войны женщина осталась без денег.

«Пенсия в Беларуси, передать ее не могут», — рассказывает она журналистам украинского телеканала «Суспильне».

Украинского гражданства у пенсионерки нет, только постоянный вид на жительство в стране. Она родилась и выросла на Волыни, но замуж вышла за белоруса и 40 лет прожила в Бресте, работала учительницей начальных классов.

В 2008-м году женщина приехала на Волынь, чтобы ухаживать за больным отцом. В 2013 году он умер, а вскоре умер и муж Лидии Вьюн. В Беларусь она больше не вернулась и осталась жить в родном селе на Волыни. С началом полномасштабной войны женщина осталась без средств к существованию. Говорит, что пропасть не дают соседи.

Увидеться с детьми и четырьмя внуками она тоже не может — они живут в Беларуси. Несмотря на то, что до украинско-белорусской границы из родного села Лидии Вьюн всего 10 километров, граница закрыта и заминирована. Единственный пункт пропуска здесь работает на въезд в Украину — через него переселенцы, вынужденные уезжать из страны через временно оккупированные территории, могут вернуться домой.

Единственный способ для пенсионерки увидеться с близкими в Беларуси — выехать из Украины через одну из соседних стран Европы и оттуда въехать в Беларусь. Для пенсионеров это достаточно долгий и недешевый путь. Пока женщина готовится к зиме — запасается дровами, квасит капусту и готовит консервации.

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