Столтенберг: Лучший способ обеспечить «прекращение огня» – это членство Украины в НАТО
- 10.07.2024, 19:25
Украине необходимы гарантии безопасности.
Лучший способ обеспечить «прекращение огня» на фронте — это членство Украины в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга на Общественном форуме НАТО.
Столтенберг отметил, что если бои в Украине прекратятся, то он «хочет убедиться, что это действительно конец войны, потому что то, что мы видели, является путем агрессии».
Он напомнил, что сначала Россия аннексировала Крым, а через несколько месяцев оккупанты пошли на восток Донбасса.
«Мы сказали, что это недопустимо. Тогда у нас было первое Минское соглашение об определении линии прекращения огня. Это было нарушено, и Россия продвинула линию фронта дальше на запад в 2014 году. У нас был «Минск-2» в 2015 году, и тогда россияне ждали семь лет и имели полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году», - сказал генсек НАТО.
В результате, по его словам, «мы увидели схему, когда россияне брали Украину кусочками».
«Итак, если сейчас будет новое прекращение огня, новое соглашение, мы должны быть на 100% уверены, что на этом она закончится, независимо от того, где эта линия. И поэтому я твердо верю, что во время прекращения боевых действий мы должны обеспечить, чтобы у Украины были возможности для сдерживания будущей агрессии со стороны России», - подчеркнул Столтенберг.
Он добавил, что для прекращения огня на фронте Украине необходимы гарантии безопасности.
«И, конечно, лучшей и сильнейшей гарантией безопасности будет 5 статья. Поэтому я считаю, что способ обеспечить прекращение этого — это фактически членство в НАТО», - отметил генсек Альянса.