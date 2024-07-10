В Копыле сын журналистки и потом руководительницы почти 10 лет не сходит со страниц газеты 12 10.07.2024, 19:42

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Радомир Ткаченко (третий слева) дает последний звонок в средней школе №2

Похоже, мама очень любит сына.

В одном из районов Минщины местная газета годами пишет об успехах юноши с необычным именем Радомир — журналисты «Зеркала» узнали об этом, когда разбирали колонки главредов районных изданий. Фамилия этого уже выпускника школы такая же, как и у главного редактора издания. Как выглядит ситуация, когда жизнь копыльского школьника можно отследить на страницах газеты — благодаря его матери.

Газета «Слава працы» выходит в Копыльском районе. С 2022 года должность главной редакторки там занимает Диана Ткаченко, ранее бывшая заместительницей руководительницы издания. Первую статью за ее авторством нам удалось найти за ноябрь 2014 года, несколькими годами ранее Ткаченко была замдиректоркой местной гимназии. Возможно, поэтому она часто пишет на тему образования.

Например, в июне этого года объявили результаты централизованного экзамена — в районе три человека набрали 100 баллов по математике. Все трое стали героями материалов газеты, но только об одном текст на сайте вышел на день раньше, а его фамилия была написана заглавными буквами — это Радомир Ткаченко, сын как раз главредки газеты Дианы Ткаченко, которая была автором заметки о своем ребенке и рассказывала, что «обошлись без репетиторов».

Но, как мы выяснили, это только верхушка биографического айсберга. Первое упоминание мальчика в издании нам удалось найти в 2015 году — тогда Радомиру было восемь лет. С тех пор по районке можно отследить его жизнь — вот пятиклассник рассказывает, как сходил в цирк, а вот уже в шестом классе он побеждает на районной олимпиаде по истории, как и несколько лет спустя. Три года назад читатели узнали, что этот Радомир посещал лагерь «Эрудит», а также «много готовился и волновался» в связи с олимпиадами. А в 2022-м парень заявлял со страницы сайта газеты: «Я поддерживаю политику и позицию Александра Лукашенко, потому что вижу: все, что он делает — на благо Беларуси».

В прошлом году на школьном мероприятии, согласно районке, «особый интерес вызвал проект десятиклассника Радомира Ткаченко „То, к чему стоит стремиться“», а сын главреда продолжал появляться в олимпиадных сводках, часто написанных ею же самой. В начале этого года Радомир вместе с мамой стал героем текста о благодарностях олимпиадникам и их родителям, не обошлись без его упоминания ни последний звонок, ни выпускной вечер, ни даже теракт в московском «Крокусе» — в своей колонке Диана Ткаченко приводила цитату сына о том, что «в нашей стране хорошо работают службы безопасности». Сын главреда, как окончивший 10 классов, упоминался и в связи с прошлогодней ситуацией с централизованным экзаменом.

На сайте газеты «Слава працы» Радомир Ткаченко упоминается более 20 раз.

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