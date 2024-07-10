«А говорили, политика — это сложно» 3 10.07.2024, 19:58

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Видео спора рыбака с лебедем за скамейку под Минском собрало 2 млн просмотров.

В TikTok завирусилось видео, как рыбак спорит с лебедем за место у водоема возле деревни Петровичи под Смолевичами в 20 километрах от Минска. За пару дней ролик, на который обратил внимание telegraf.news, собрал больше 2 млн просмотров и тысячи комментариев. Спойлер: победа все-таки осталась за человеком.

Видео «спора двух отцов» выложила пользовательница TikTok под ником tanireen. На нем ее отец пытается «отвоевать» право на свою скамейку (которую сам же смастерил) возле водоема у «главы семейства» лебедей, облюбовавших затоку, где ловил рыбу мужчина.

На кадрах видно, как лебедь яростно шипит на рыбака, расставляя крылья в защитной стойке, не подпуская человека близко к водоему, где плавали его «супруга с детишками». Мужчина же в ответ вторит движениям дикой птицы и увещевает ее: «Мне скамейку забрать надо. Ты русский язык понимаешь? Иди вон к детям!»

Закончились «переговоры» благополучно: мужчина смог забрать свою скамейку, но, по его словам, лишь после того, как отдал водоплавающим кукурузу, которую, вероятно, использовал в качестве прикормки для рыбы.

Между тем зрителей, судя по их комментариям, больше всего позабавила не столько сама ситуация, сколько то, как мужчина общался с «главой пернатого семейства».

«Чел, тебе говорят… Сначала купи билеты, а потом смотри „Лебединое озеро“», — «перевел» один комментатор «речь» лебедя.

Кто-то восхитился, «как доходчиво мужик на лебедином изъясняется».

«Дорогие друзья, мы видим, как самец лебедя и самец человека отстаивают свои территории», — прокомментировал один из зрителей «голосом Николая Дроздова».

«Люди, которые так разговаривают с животными, — лучшие люди на земле».

«А говорили, политика — это сложно».

«А говорят, общий язык нельзя найти, мужик с мужиком всегда договорится».

«Да подарил бы уж свою скамейку», — предложил рыбаку один пользователь.

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