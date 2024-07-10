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В центре Минска нашли человеческие останки

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  • 10.07.2024, 20:15
  • 3,630
В центре Минска нашли человеческие останки

Кому они принадлежат.

Минчанин Артем просто вышел прогуляться на обед, а вернулся оттуда с самыми пугающими фотографиями дня. На месте работы строителей парень обнаружил человеческие останки: берцовую кость и остатки черепов. «Онлайнер» разбирался, откуда это все в центре города.

Пугающие находки были обнаружены в районе Сторожевки.

— Еще вчера на другом конце сквера я обнаружил одну косточку на месте строительных работ. Она была похожа на человеческую, но стопроцентно быть уверенным было нельзя. Сегодня на том же месте раскопали больше: берцовая кость, осколок черепа — маленький, возможно младенца, — рассказал Артем.

— А ближе к Молодежному театру во время прогулки я уже обнаружил полноценный череп. Глазницы, зубы, все дела — прямо посреди тротуара. Подошел к строителям, говорю, мол, мужики, у вас тут кости человеческие. Они отвечают: «Ну мы знаем…» — и продолжают обедать.

Далее парень вызвал милицию, дал показания и ушел домой. О том, что останки, скорее всего, старые, Артем догадывается: ранее район Сторожевки был окраиной города и там располагались кладбища. Но то, что на месте древних захоронений сейчас прокладывается дренажная система, немного не укладывается у парня в голове.

— Подвезли много труб, судя по всему, копать продолжат. Плюс ко всему в милиции сказали, что кости заберут на экспертизу, а после просто утилизируют, без всяческих перезахоронений. Да и просто это как-то странно: люди ходят, человеческие кости лежат, и всем безразлично.

За ответами на вопросы журналисты обратились к кандидату исторических наук Сергею Бусько. Тот подтвердил: останки из древнего кладбища. Только вот какого именно — надо разбираться.

— На территории современной Сторожевки было сразу два крупных кладбища. Одно — православное, где хоронили горожан на стыке 18−19-го века. Оно находится ближе к церкви Марии Магдалины — вероятнее всего, парень нашел останки именно с него. Второе кладбище расположено чуть дальше, оно было военным, располагалось рядом с территорией военного лазарета, и там хоронили погибших солдат времен Первой мировой.

В семидесятые, отмечает историк, в Советском союзе, эту территорию уже перекопали вдоль и поперек, чтобы застроить новыми домами. Но видимо, какие-то могилы ушли глубже в грунт, и только сейчас экскаватор добрался до них. Также Сергей успокаивает минчанина:

— Как минимум на время экспертизы любые строительные работы будут прекращены и копать дальше никто не будет. А все найденные останки подлежат перезахоронению. Что касается именно историко-археологической ценности, то на месте раскопок военного кладбища могут быть найдены ценные награды, а на месте городского — нательные крестики и прочие предметы быта.

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