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В Samsung более 30 тысяч работников объявили бессрочную забастовку

  • 10.07.2024, 20:19
  • 1,048
В Samsung более 30 тысяч работников объявили бессрочную забастовку

Хотят повышения зарплаты.

Крупнейший профсоюз Samsung Electronics в Южной Корее – NSEU - объявил бессрочную забастовку после провала переговоров с руководством компании о повышении зарплаты и бонусах. Об этом пишет CNN.

В профсоюз входит 31 000 рабочих, что составляет почти четверть от общей численности сотрудников компании в стране. Это самая крупная забастовка за 55-летнюю историю Samsung.

Профсоюзы провели первую предупредительную забастовку еще в начала июня. В ней прияли участие сотрудники генерального офиса компании и акция протеста не затронула производственные процессы. Когда она не дала результатов, в начале июля прошла более крупная забастовка 6000 рабочих, в основном из полупроводникового подразделения компании. Но и она не привела к соглашению с руководством.

NSEU заявляет, что компания «пожалеет о своем решении» не садиться за стол переговоров, и что чем дольше продлится забастовка, тем больше вероятность того, что руководство «встанет на колени» и начнет диалог.

В своем заявлении Samsung Electronics ответила, что компания «по-прежнему намерена вести добросовестные переговоры с профсоюзом» и, что «обеспечит отсутствие сбоев в работе производственных линий».

У Samsung были трудные несколько лет из-за глобального сокращения спроса на электронику. Однако дела компании пошли на поправку благодаря буму искусственного интеллекта. Samsung прогнозирует возобновление спроса на мобильные устройства в этом году, и готовится выпустить на рынок новые продукты, включая смартфоны на базе ИИ. На прошлой неделе Samsung заявил, что ожидает более чем 15-кратного роста своей операционной прибыли во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Работники хотят, чтобы этот оптимизм отражался в их зарплате. «Компания не относится к сотрудникам должным образом. Несмотря на высокую операционную прибыль, компания уже более 10 лет заявляет, что находится в кризисной ситуации, а сотрудники все больше недовольны отсутствием повышения премий за производительность труда», — цитирует CNN главу профсоюзов Сона Увока.

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